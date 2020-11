Corona och den ovissa vetenskapen

Coronapandemin berör oss alla på ett sätt många andra sjukdomar sällan gör. Viruset slår urskillningslöst och inga samhällen är fredade från dess framfart.

Allmänintresset är följaktligen stort. En intressant konsekvens av detta har varit att vetenskapliga resonemang, som annars förs i akademins seminarierum, har nått ut i samhället. Folkhälsomyndigheternas presskonferenser och regionernas pressträffar har tvingat in det vetenskapliga språket och resonerandet i människors vardagslunk.

Vetenskapen har blivit direktsänd reality-show med den briljante Anders Tegnell som expertkommentator.

Framför allt är det vetenskapens osäkerhet och bräcklighet som har visat upp sig för gemene man och kvinna. Det kan inte ha undgått någon som har följt folkhälsomyndigheternas och regionernas pressträffar under våren och sommaren att kunskap, fakta och sanning är komplicerade saker.

Man behöver inte vara en djupt troende postmodernist för att inse att kunskap inte alltid innebär att man vet säkert, att ”fakta” inte alltid är otvetydigt faktiska och att ”sanningen” sällan är singularis.

Den 26 augusti hade Region Skåne en pressträff om den rådande smittsituationen. Den stora nyheten inför pressträffen var att smittspridningen i Skåne hade börjat ta fart igen. ”Antalet smittade ökar i Skåne” meddelade Sydsvenskan.

Jag tog en paus i mitt arbete för att titta på sändningen. Och mycket riktigt, antalet bekräftade fall per dag hade onekligen ökat. Kurvan var tydlig. Men även antalet tester per dag hade ökat; även denna kurva var svår att misstolka.

Lutningen på de båda kurvorna var emellertid väldigt lika varandra. Tänk om ökningen av bekräftade fall berodde på att regionen testar fler. Skulle det då inte vara svårt att med säkerhet hävda att Skåne upplever en tilltagande smittspridning?

För att kunna hävda detta måste väl andra variabler (som antal testade per dag) hållas konstanta? Det var en av de saker jag kom ihåg från gymnasieskolans fysiklektioner och min numera tjugo år gamla forskarutbildning.

Så vad kan man då säkert veta givet de siffror som presenterade på pressträffen? Antal ”bekräftade smittade” borde vara en tämligen säker siffra under förutsättning att testerna fungerar som de ska.

Även ”andel positiva provsvar av de som testats” är en säker siffra. Och just andelen positiva svar tycktes ha varit ganska konstant den senaste tiden. På senare tid har denna andel dessutom sjunkit och är i skrivande stund (2020-09-10) nere på en procent.

Så, var det då riktigt att hävda att smittspridningen hade tilltagit i Skåne? Nja, får man nog svara. Det kan såklart vara på det viset men vi vet ju inte med säkerhet.

Det vi med säkerhet kan veta är hur många vi vet är smittade just nu. Rubriken i Sydsvenskan hade med andra blandat samman vår kunskap om smittspridningen med själva smittspridningen i sig.

Eftersom vår kunskap om världen är beroende av de undersökningsmetoder, begrepp och mått vi använder oss av kan våra slutsatser ibland leda oss fel. Vi kan, om vi glömmer att kunskap är beroende av våra metoder och teorier, lura oss själva att vi har nått säker och objektiv kunskap.

Denna sammanblandning av kunskap om smittan och smittan i sig själv har varit vanlig i den offentliga debatten och media allt sedan pandemin blev känd i början av 2020, något som ibland har skapat förvirring och oro.

Bedömningar och rekommendationer förändras i takt med utvecklingen av kunskap om viruset. Ansiktsmask eller inte? Stänga skolor eller inte?

Hård nedstängning av samhället eller frivillig distansering? Undantagstillstånd eller ”det nya normala”? En meter avstånd eller två? Till och med ett till synes otvetydigt mått – antal avlidna – visade sig vara mycket mer svårtolkat än vad man tänker sig.

Hur ska vi kunna jämföra olika länder om länder mäter exempelvis antalet avlidna på olika sätt? Räknas bara avlidna på sjukhus eller inkluderas även åldringsvårdens avlidna?

Dör man av eller dör man med Coronaviruset i kroppen? Återigen: vår kunskap begränsas av det vi kan veta och de undersökningsmetoder och mått vi använder oss av. Kunskap är relativ; den beror på.

Detta är en insikt med stor bildningspotential inför framtiden och som inte bör gå förlorad.

Framför allt är det två vanliga common sense-idéer om vetenskaplig kunskap som har problematiserats i och med pandemirapporteringen. För det första: kunskap är aldrig slutgiltig utan endast preliminär. För det andra: ”fakta” är aldrig alltigenom objektiva och neutrala.

Detta kan förvisso vara svårsmälta insikter för någon som längtar efter en stabil grund i oroliga tider, men det är ingalunda några nya upptäckter. Att vetenskapen producerar preliminära och osäkra kunskapsbidrag är ett stående tema inom vetenskapsteorin.

Två av vetenskapsfilosofins portalfigurer, Karl Popper och Thomas Kuhn, uttryckte – förvisso på olika vis – kritik mot en kumulativ syn på kunskapsutveckling. Det vetenskapliga vetandet växer inte, menade de båda, som ett torn av legoklossar där den ena biten läggs till den andra.

Att forskare grälar och inte är överens är således inget konstigt, utan det är helt enkelt så sunt vetenskapligt arbete fungerar.

Vetenskaplig utveckling är snarare diskontinuerlig. Ny kunskap utmanar och förkastar gammal. Vetenskapliga sanningar låter sig därför bäst förstås som preliminära. Sanna tills vidare.

Karl Popper argumenterade i sin bok The logic of scientific discovery (1959/2002) att en viktig uppgift, kanske den viktigaste, för forskaren bestod i att formulera djärva hypoteser som man sedan skulle göra sitt bästa för att försöka falsifiera, det vill säga motbevisa.

Genom idog falsifiering arbetar sig vetenskapen framåt, inte mot säkra kunskaper utan mot kunskapsanspråk som med Poppers språk är ”korroborerade”, ännu ej är falsifierad. Styrkt tills vidare. Falsifieringarna blockerar oframkomliga vägar och på så vis rör sig vetenskapen framåt – inte linjärt utan kringelkrokigt.

Hypoteser kan aldrig slutgiltigt bevisas; de kan endast styrkas preliminärt. Kritisk diskussion och granskning av kunskapsanspråk är därför en minst lika viktig aktivitet för forskare som skapandet av nya insikter.

Att forskare grälar och inte är överens är således inget konstigt, utan det är helt enkelt så sunt vetenskapligt arbete fungerar.

I The structure of scientific revolutions (1962/2012) beskrev Thomas Kuhn det vetenskapliga arbetet som ett kollektivt värv som producerar relativ kunskap. Kunskapen är beroende av det sociala och politiska sammanhang den har framställts inom.

Forskning äger rum inom så kallade paradigm: uppsättningar av specifika synsätt, värderingar, normer och etablerade metoder, vilka sätter ramarna för vad som kan göras och tänkas och vilka frågor som kan formuleras.

Paradigmet definierar vilka problem som kan betraktas som relevanta forskningsproblem. Det definierar även vad som utgör ett observerbart ”faktum”. Olika paradigm möjliggör alltså olika fakta.

Även om deras argument skiljer sig rejält åt i flera avseenden var både Popper och Kuhn medvetna om att några teorilösa ”fakta” i egentlig mening inte existerade. Empiri ger ingen säker kunskap i sig, utan alla observationer av världen är impregnerade av teori. Forskarna behöver sina teorier och antaganden för att kunna ”se” något alls i den komplexa värld som tycks omge oss.

Max Weber, en av samhällsvetenskapens förgrundsgestalter, var inne på samma spår och noterade att verkligheten tycks vara nära nog oändligt komplex, och vad forskaren kan göra är att formulera partiella sanningsanspråk (1949/2011). Våra teorier – i synnerhet de samhällsvetenskapliga – belyser vissa aspekter av denna världens aspektmångfald medan andra aspekter nödvändigtvis därför kommer i skymundan.

Forskarens tolkning av till synes robusta ”fakta” är för Weber en av forskningens huvuduppgifter. Vi kommer på något vis inte förbi oss själva, som uttolkare, när vi vill säga något om den verklighet vi lever i. Forskaren är på sätt och vis sitt eget undersökningsinstrument.

Den vetenskapliga kunskapens osäkerhet – som preliminär och tolkad – ligger på något vis i kunskapens och det vetenskapliga arbetets natur. Det går helt enkelt inte att arbeta som forskare om man inte kan lära sig leva med en ständig ovisshet om visshet.

Det kollektiva forskningsarbetet handlar om att tillsammans flytta kunskapshorisonterna framåt, inte nödvändigtvis mot den objektiva sanningens heliga gral utan mot rikare och mer nyanserad kunskap.

Rik kunskap gör det möjligt för oss att förstå världen från olika perspektiv och att se flera aspekter av vad som vid första anblick ser ut som samma problem, detta vare sig det handlar om gängkriminalitet eller globala pandemier.

Så kanske coronapandemin kan föra med sig en biverkning som kan göra oss lite mer ödmjuka för våra möjligheter att uttala oss säkert om världen, och som kan utgöra en motvikt som till de senaste årens olyckliga tillbakagång till en tro på objektiva fakta som står bortom debatt och granskning.

I spåret av kritiken av ”alternativa fakta” och ”post-truth” har en nygammal längtan efter robusta sanningar växt sig stark. Coronapandemin visar oss att det är viktigt att inte blanda samman denna längtan med en övertro på mänskligt vetande, att inte blanda samman det vi vet med världen i sig själv.

Peter Svensson, forskare i företagsekonomi, Lunds universitet

Källor:

Weber, Max (1949/2011) Methodology of the Social Sciences. New Brunswick: Transaction

Publishers.

Kuhn, Thomas (1962/2012) The structure of scientific revolutions. Chicago: University of

Chicago Press.

Popper, Karl (1959/2002) The logic of scientific discovery. London/New Tork: Routledge.