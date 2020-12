”Coronapengar” till tusentals anställda hos Hitachi ABB

– I mars gick företaget ut och lovade oss retroaktiva pengar från 1 april. Sen blev det ett centralt avtal från 1 november men de centrala parterna kom överens om att de inte skulle vara något retroaktivt, säger Håkan Anestedt som är ordförande i LO:s samorganisation.

Hitachi ABB höll dock sitt löfte och enligt Håkan Anestedt har facken haft några sittningar med ledningen sedan det centrala avtalet blev klart.

– Jag säger inte vad vi begärde. Jag kan säga att vi tillsammans resonerade oss fram till den här summan. Alla som varit fast anställda under perioden 1 april till 31 oktober får pengarna nu på decemberlönen. Enda undantagen är de som fått lönejusteringar under perioden eller kommit in med ny lön.

Hos Kommunal fick ju alla en extrasumma på 5 500 kronor. Det var mer än vad ni fick?

– Jo, men det var ju något man kom överens om centralt. Det vi har är en lokal överenskommelse för Hitachi ABB Power Grids i Sverige med 3 800 anställda i Ludvika, Piteå, Västerås, Landskrona och Figeholm.

Håkan Anestedt låter förstå att coronapandemin varit något som nämnts under sittningarna med företaget.

– Företaget har varit välvilligt och kallat det för överbryggning och att vi har ställt upp och jobbat under coronan. I går (onsdag) gick företaget ut med att det var klart och de jag pratat med här i Ludvika är positiva.

Det nya avtalet som gäller från 1 november i år till våren 2023, ger löneökningar på i snitt totalt cirka 5,4 procent. Första delen med löneökningar på i snitt 2,6 procent ska man börja förhandla om efter jul och då kommer retroaktivitet från 1 november att gälla, uppger Anestedt.