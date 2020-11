Coronasmitta på Leksands kansli – vd:n har testat positivt: "Är några stycken som har det"

49-åringen gick direkt hem från jobbet för att isolera sig efter beskedet, och säger att han följer alla konstens regler för att inte föra smittan vidare.

– Jag kände faktiskt inga symtom innan jag testade mig. Nu känner jag mig lite trött. Lite som en förkylning, men annars helt okej. Det finns de som har haft det betydligt värre kan jag tänka mig. Jag ska inte klaga, säger Andreas Hedbom när Sporten ringer upp honom.

Det ska ha varit under ett rutintest som smittan upptäcktes. Hedbom bekräftar att flera på kansliet har corona.

– Vi är några stycken som har det nu, men det är inte så att det driver hej vilt. Vi har haft flera fall på kansliet – flera som har haft det redan och hade det för ganska längesen, säger Andreas Hedbom.

Andreas Hedbom säger att han inte har träffat A-laget den här veckan.

Leksands IF:s lagläkare Enrico Manfeldt berättar att det görs regelbundna så kallade "screeningar", med snabbtester, på A-laget och personalen omkring dem, men han kan inte uttala sig om hur ofta de testar personal på kansliet.

– Varför Andreas testades kan jag inte och får inte säga något om på grund av sekretess. Kansliet har testats vid några tillfällen. De träffar inte laget, och ingår inte i de regelbundna testerna. Andreas Hedbom är ett undantag för han rör sig bland sportchefen (Thomas Johansson) och (lagledaren Christer) Siik, säger Enrico Manfeldt.

I slutet av oktober drabbades Leksands herrlag av coronasmitta då totalt åtta spelare insjuknade i covid-19. Men i dagsläget är läget under kontroll och Enrico Mansfeld känner sig tillfreds med situationen i SHL-truppen.

– Vi har ingen spridning på gång just nu. Det kan vara något annat i morgon, men just nu känner jag att vi har bra kontroll tack vare testerna. De är en extra säkerhet och trygghet. Vi kan inte undvika att smittan kommer in, men jag hoppas att vi ska kunna identifiera den tidigare, säger Mansfeld.

Inför varje resa och match kör legitimerad personal snabbtester på spelarna och ledarna som visar resultat efter femton minuter.

Leksands IF:s kansli är emellertid fortsatt öppet. Medarbetarna uppmanas att jobba hemifrån och följa restriktionerna med att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom.

– Vi har haft några till på kansliet som har varit sjuka och vi har hela tiden fört en dialog med vår läkare om hur vi ska bete oss, hur vi ska göra och hela den biten. Jag kör på, men håller mig givetvis isolerad i hemmet. Vi kör inga möten ihop utan vi kör dem via "Teams" (digitalt), säger Andreas Hedbom.