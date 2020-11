Coronasmittan i Leksands SHL-lag – lagläkarens senaste besked: "Läget har stabiliserats"

Covid-19 i Leksands IF

I slutet av förra veckan valde Leksands IF att pausa herrlagets verksamhet på grund av flera bekräftade covid-19-fall.

Efter helgen verkar läget vara under kontroll.

"Det är positivt så klart men det innebär också att smittan kan komma in i laget i framtiden igen", skriver lagläkaren Enrico Mansfeld i ett sms.