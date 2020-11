Coronautbrottet, målsuccén och maffiga uppslutningen – här är Moras galna höst: "Wow-effekt"

Efter en tuff första säsong efter degraderingen från SHL har Mora fått upp ångan rejält och satsat ungt. En smart grepp av ett lagbygge som har framtiden för sig. Och Johan Hedberg är den stora dirigenten.

Nu listar vi fem händelser som sticker ut i Mora IK under hösten 2020.

Johan Hedbergs omvandling

Johan Hedberg gör sin första säsong som huvudtränare och berättade inför säsongen att han ser uppgiften som en viktig erfarenhet för honom. Med ett rakare spel, fokus på snabba spelvändningar och ett vasst anfallsspel har Hedberg redan vänt fjolårets tuffa säsong till något mer positivt. Hedberg är heller inte rädd att sticka ut hakan, på många sätt. Han har till exempel hunnit med att måla om Moras omklädningsrum, blivit uppvisad på läktaren under försäsongen och stått upp mot de verbala attackerna mot domarna i ligan. Hedberg ser ut att bli en ny stortränare i Sverige.

Coronautbrottet

Precis som många andra lag i Sverige så visar tester att Mora IK också smittats av covid-19. I ett första läge visade det sig att två personer testats positivt, men efter en mer omfattande testning så står det klart att nio personer konstaterats smittade i Mora IK som tvingas pausa hela sin verksamhet. Beskedet om att två spelare var smittade av covid-19 kom efter onsdagens match mot BIK Karlskoga den 11 november. Dagen därpå fick Moras spelare sina testsvar, och var därmed inte med laget till Karlskoga. Mora IK tar det nu dag för dag, och hoppas tidigast kunna återuppta sin träning på fredagen den här veckan - men det blir troligen senare än så.

Johan Perssons målsuccé

Johan Persson var tillbaka i Mora för andra gången. Och blev målskytt för tredje matchen i följd. Inledningen av säsongen var sjukdomsfylld för Persson som sedan blev målskytt i samtliga tre matcher han spelade. Efter 13 matcher har Johan Persson nu noterats för hela tio mål i Mora IK-tröjan, en notering att imponeras av. Poängsuccén från fjolåret ser ut att fortsätta, och Persson är en av ligans allra hetaste målskyttar. Det snabba avslutet och målfarligheten är en riktig "wow-effekt".

Nya unga, Mora IK

Det är en medveten målsättning av klubben att satsa ungt den här säsongen. Dels för att man menar att det vore oansvarigt att värva spelare mitt under en coronakris, men också för

Ledarstaben är mycket nöjda över sina juniorspelarna den här säsongen, vilket också gör att de matchas såväl i början som slutet av matcherna. Lagets snittålder på 22,9 år visar också att klubben vågar satsa ungt den här säsongen. De som spelat under säsongen är Viktor Larsson, Adam Helldén, Charles Eklund, Isak Garfvé och Nils Nordh. Hedberg har ofta hyllat Larsson, Eklund och Nordh.

Ekonomiska smällen och häftiga uppslutningen

Pengarna skulle ta slut vid årsskiftet. Sedan satte Mora IK igång kampanjen, "Mora for life". Och med en maffig uppslutning från bygden, supportrarna och företagen ser nu klubben ut att överleva den här säsongen tack vare det stora stödet. En av profilerna som stöttar Mora är hårdrocksprofilen Joacim Cans som också är en av initiativtagarna till kampanjen. Sedan starten har i dagsläget 643 nya personer tecknat medlemskap i Mora IK och 10 048 supportbiljetter sålts. Dessutom har "Mora For Life-fonden" dragit in närmare 300 000 kronor och utöver detta har också 5 100 lotter sålts.

– Fortsätter stödet framöver också så kommer vi att klara av detta, säger Maria Strand som är kommunikations- och marknadsansvarig i klubben.