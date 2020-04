Coronaviruset stoppade Ludvikafesten – hela nöjessommaren riskerar att slås ut: "Ser mörkt ut"

Han väntade in i det längsta, men i måndags togs beslutet att ställa in årets upplaga av Ludvikafesten. Ett väntat beslut, men icke desto mindre tråkigt i tider då i princip allt ställs in.

– Man vill ju och folk vill ju, men det är coronatider och inte så lätt att få ihop lika mycket företag och samarbetspartners som vi brukar ha. Sedan tror jag att de här restriktionerna kommer att vara hela sommaren, säger Ricky Elfberg om beslutet.

– Vi hade sett fram emot 20-årsjubileet och väntade så länge vi kunde, men nu gick det inte att vänta längre.

Då Ludvikafesten har återgått till att ha fri entré hade man behövt få ihop runt 700 000 kronor för att kunna genomföra ett liknande arrangemang som det 2018. Ju större artister, desto högre prislapp. När bland andra Magnus Uggla besökte Garvarns torg 2013 kostade Ludvikafesten 2,5 miljon att genomföra.

På Facebook har beslutet att ställa in mötts av förståelse, bland annat från det populära rockbandet Rydell & Quick, som tidigare stått på scenen i samband med sommarfestligheterna i Ludvika.

"Otroligt tråkigt men ett bra beslut i dessa tider! Låt oss få ett slut på detta virus så allt kan få återgå igen", skriver man i en kommentar kryddad med en hjärtemoji.

Även Västerås Cityfestival i slutet av juni och den stora Fryksdalsdansen i Sunne en månad senare, som Ricky Elfberg är inblandad i, riskerar att få ställas in.

– Det pågår diskussioner om att flytta Cityfestivalen till augusti och gällande Fryksdalsdansen väntar vi två veckor till innan vi tar beslut, men det ser mörkt ut, konstaterar han.

Nöjesmetro fungerar också som artistbokare både i Sverige och utomlands. Även där står det just nu helt still.

– Vi har mycket artister i Tyskland och där är det också inställt. De får inte göra något förrän i september. Den här branschen är totalt drabbad. Intäktsmässigt för oss är det miljonbelopp det handlar om.

Skulle coronasituationen och de tillhörande restriktionerna lätta finns en liten förhoppning om att kunna genomföra Efterfesten i Ludvika i augusti.

– Jag är öppen för dialog och ser möjligheter om det finns intresse och pengar hos kommunen att hjälpa till att göra något för Ludvikaborna. Sedan får vi se om det går att genomföra. Jag tror att det är kört hela sommaren. Man får väl fokusera på Folkan på juldagen annars.