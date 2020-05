Cupklassikern i Malung ställs in – men det här kan bli räddningen: "Ekonomiskt väldigt kännbart"

Klassiska Skinnarcupen ställs in i år.

Arrangören väntade med besked – men insåg det oundvikliga.

– När vi vägt in alla tankar, funderingar och oro känns det som rätt beslut, säger Mari-Tros Henriksson som nu hoppas att statliga stödpengar kan lindra den ekonomiska smällen för Malungs IF.