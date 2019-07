Cykelkaoset höll på att ställa till det för Indianföraren – sen åkte han ut och glänste: "Jag blev så jävla stressad"

Tisdagskvällens hemmamatch mot Rospiggarna höll på att börja med en katastrof för Indianernas Joel Andersson. När han kom in på banan och skulle provstarta cykeln hände någon och Joel fick vända tillbaka till depån.

– När jag gjorde min provstart på hojen jag skulle åka på så gick staget av, det som sitter fram på sadeln och håller ner den, det gick av helt. Sadeln stod rakt upp så det var bara att åka tillbaka och byta hoj, säger Joel Andersson.

Hur gick tankarna när cykeln gick sönder?

– Jag blev så jävla stressad, pulsen var nog uppe på 300. Det blir så mycket att hinna med, åka tillbaka, lämna cykeln, få ut den andra och sen hinna till start, men det löste sig.

Han hann till starten och sen fick de andra förarna bara se röken av Andersson som vann reservheatet i överlägsen stil.

– Det kändes skitbra, den jag åkte på har varit min extra hoj. Jag köpte en ny motor av Tai i våras som jag har åkt på hela året. Men extrahojen har varit med hela tiden, jag har åkt på den förr och vet att den går bra, säger han och fortsätter:

– Jag blev jävligt snopen, den gick hur bra som helst idag så jag fortsatte åka på den resten av matchen.

Rospiggarna kom till start med Emil Millberg och Andreas Westlund på reservplatserna då Tomas H Jonasson och Viktor Kulakov sattes åt sidan – både Joel och Ludvig Lindgren hade inför matchen betydligt högre snitt än de båda reserverna från Rospiggarna.

– Det tyckte jag var jobbigt för man kommer hit med känslan att man måste vinna det här, vi ska vinna det här. Pressen blir större på oss att vi ska spöa våra killar, det ska man väl egentligen hela tiden men det blev ännu mer när det blev såhär.

Hans ställdes dock inte bara mot de andra reserverna i matchen. Två heat kördes mot den tidigare världsmästaren Jason Doyle – han var med honom i bägge heaten men fick i båda fallen se sig besegrad av australiensaren.

– Det kändes jävligt bra. Det är inte lätt, jag mötte Doyle i varenda heat och han är ju ändå världsmästare, jag fick nöja mig med en etta i mitt sista. Men jag kände att jag hängde med bra, man får glädjas åt det lilla.

Efter fyra raka förluster är alltså Indianerna tillbaka i vinnarspåret.

– Det var fan på tiden. Det har gått såna jävla troll i vecka nu. Alla steppade upp idag, Holder och alla körde jävligt bra idag.

Hur viktig var segern för laget?

– Just för självförtroendet var den superviktig, vi har haft skittunga veckor nu. Att få in en seger, folk kör bra, få in en seger, tar poäng, gör omkörningar, tar starter, det här blir en riktig boost för oss till slutet av säsongen.

I och med vinsten klättrar Indianerna upp från en femteplats i tabellen till en fjärde – men slutspelstankarna är fortfarande en bit bort.

– Jag har ingen aning, jag åker hit och kör mina matcher. Jag vet inte ens om vi har match nästa vecka, avslutar en skrattande Andersson.

Indianerna–Rospiggarna 54–36

Poäng Indianerna: Anders Thomsen 12, Piotr Protasiewicz 10, Chris Holder 10, Kenneth Bjerre 8, Vaclac Milik 6, Joel Andersson 5, Ludvig Lindgren 3,

Poäng Rospiggarna: Max Fricke 12, Jason Doyle 11, Andreas Jonsson 6, Daniel Bewley 6, Andreas Westlund 1, Erik Riss 0, Emil Millberg 0.

Domare: Björn Yngve, Motala

Publik: 2 313