Cykelspark, självmål och straff – galen dramatik när Brage räddade poäng i Trelleborg

Kort om matchen

I första halvlek var Brage samlat och med tydlig defensiv tyngdpunkt. Det kändes som att man ville etablera sig i matchen först, för att kanske lyfta framåt mer och mer i andra halvek.

Så blev det också, om inte annat så av tvång. För efter att Brage stått emot Trelleborgs tryck i första halvlek, tog det bara fem minuter av andra innan hemmalagets Oscar Johansson snyggt kunde skruva in 1–0 via ribban, helt otagbart för Adrian Engdahl i Brages mål.

Brage svarade direkt, när Bjarni Mark Antonsson kvitterade till 1–1. Det var målet som kunde givit Brage den push som behövdes för att ta tag i matchen. Men i stället kom TFF:s Abdul Fatawu Shaifu loss på högerkanten, bröt in i straffområdet och spelade in bollen framför mål, där den via Bragebacken Alexander Zetterström hamnade i nätmaskorna bakom Engdahl.

Ridå. Vadå? Nej, absolut inte. Brage behövde bara några minuter på sig att kvittera även denna gång. Samtidigt som inhopparen Jonathan Lundbäck bröt sig ur en rörig situation mitt i straffområdet och träffade ribban hördes domaren blåsa i sin pipa. Vad nu då, tänkte alla. Straff, tänkte domaren. Och den placerade skyttekungen Christian Kouakou i mål. Hans tolfte fullträff för säsongen.

Under den avslutade halvtimmen var det sedan Brage som var laget som helt plötsligt tog chansen att ta tag i spelet, lyfta upp laget och gå för att vinna. Trelleborg hade en och annan farlig kontring, förstås, men Brage var nära några gånger och kunde kommit hem med tre poäng.

Matchens bästa spelare

Adrian Engdahl gjorde några viktiga räddningar i första halvlek och var chanslös på målen, och Seth Hellberg var enorm när han kom igång och drev på Brage på mitten under den sista halvtimmen, men vi fastnar ändå för Mattias Liljestrand som slet hårt och effektivt i mittförsvaret, dels i första halvlek när Trelleborg låg på mest hela tiden men även i andra då hemmalaget inte var ofarligt i sina kontringar.

Matchens konstmål

Bjarni Mark Antonsson gav Brage hopp och energi för första gången i den här matchen, när han från ingenstans dök upp mitt i straffområdet och cykelsparkade (!) in 1–1 efter ett snyggt inlägg från Anton Lundin. Ett av säsongens snyggaste mål i Superettan.

Matchens kapning

Samme Antonsson missar tyvärr nästa omgång, efter att tidigt ha dragit på sig ett gult kort för en tackling bakifrån när Trelleborg gjorde en spelvändning. I förstaläget kände man kanske att det var en bra glidtackling av islänningen, men reprisen säger att det bara var fötter och ben. Och att Antonssons nionde varning för året var korrekt.

Matchens betydelse

En poäng blev det, men tåget har absolut inte gått för Brage. Faktum är att laget ligger bättre till för tredjeplatsen än man gjorde innan söndagen, eftersom Jönköpings Södra förlorade mot Gais. Samma J Södra som gästar Domnarsvallen i nästa omgång. Båda lagen står på 48 poäng inför den matchen. Be there.

Matchfakta

Trelleborgs FF–IK Brage 2–2 (0–0)

Mål: 1–0 (51) Oscar Johansson, 1–1 (53) Bjarni Mark Antonsson, 2–1 (57) Självmål, 2–2 (67) Christian Kouakou, straff.

Varningar, Trelleborg: Sebastian Olsson, Bozidar Velickovic, Hugo Andersson, Abdul Fatawy Shaifu. Brage: Bjarni Mark Antonsson.

Så spelade Brage: Engdahl - Hjertstrand, Liljestrand, Zetterström, Hindrikes (Stenberg, 80) - Morsay, Antonsson, Hellberg, Kamp (Lundbäck, 63) - A Lundin, Kouakou.