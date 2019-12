Då blir Södra Dalarnas Räddningstjänst en del av Räddningsregion Bergslagen: "Effektivare och snabbare"

2014 drabbades Västmanland svårt av den stora skogsbranden. 2018 brann skogarna i Hälsingland. Jan-Åke Björklund har på regeringens uppdrag kikat på vad som gick bra och det som gick mindre bra när det gäller räddningsinsatserna vid de två olika tillfällena. Utredningen visar att det fanns brister bland annat när det gällde räddningsledningen. Därför föreslår utredningen att kommunerna ska få en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser, till exempel vid större skogsbränder.

I kölvattnet av utredningen har räddningstjänsterna i Dalarna, Värmland, Närke, delar av Västmanland och norra Dalsland fört diskussioner om att samverka och Räddningsregion Bergslagen bildats. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, där räddningstjänsterna i Avesta, Hedemora, Fagersta och Norberg ingår, har beslutat att gå med i den nybildade regionen. Sammanlagt är det fler än 40 kommuner som kommer att medverka i regionen.

– Vi måste bli effektivare och bättre redan från början när vi gör en räddningsinsats, säger räddningschef Mats Jansson.

Han säger att det handlar om att skapa en större samverkan för att få en bättre ledningsförmåga.

Det handlar om att både kunna ge förstärkning till andra kommuner och att kunna ta emot när det behövs. Kort och gott att vid större insatser kunna nyttja kompetens och utrustning som finns inom regionen där den bäst behövs. Men även att beslutsgången snabbas upp. För det krävs att man inrättar en funktion som har en större och bättre överblick än vad de enskilda räddningstjänsterna har i dag.

– Vi ska bygga upp en bakre ledning med stabsfunktion, så vi står bättre rustade.

Jansson säger att det ska bli en mer tydlighet i ledningen vid insatser. Han är tydlig med att det inte är ett nytt förbund utan att respektive räddningsförbund och räddningstjänst kommer att bli kvar som tidigare.

Örebro kommer att bli navet i den nya regionen med två ledningsnivåer till utöver de befälsnivåer som idag finns för insatsledning. Det är vakthavande befäl och räddningschef i beredskap som ska finnas tillgängliga och stötta upp vid behov.

Arbetet med att bygga upp den nya regionen ska ske etappvis.

– Det kommer att sjösättas i maj 2020.

Under hösten 2020 ska gemensamma utlarmningsrutiner skapas för att från 1 januari 2021 kommer utlarmningen av räddningstjänsterna att ske från Örebro, i dag larmas räddningstjänsten i södra Dalarna ut via SOS i Falun. Hösten 2022 ska den nya samhällsledningscentralen i Örebro börja byggas och stå klar. Dit kommer räddningstjänst, polis och SOS Alarm med flera att lokaliseras.

Enligt den budget som lagts har kostnaden beräknats till 19 kronor per kommuninnevånare och år. Jansson säger att staten kommer att skjuta till lite drygt fyra kronor per invånare och år. För Avestas del handlar det om en kostnad på runt 250 000 kronor under det första året, för Hedemora och Fagersta cirka 100 000 kronor och Norberg runt 50 000 kronor.