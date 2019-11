Då kan Ahnelöv göra comeback – detaljerna som avgör LIF-truppens framtid: "Då får vi se hur vi hanterar saker"

Jonas Ahnelöv lämnade isen i hemmamatchen mot Djurgården den 19 oktober tidigt i matchen. Sedan dess har han stått utanför laget med en underkroppsskada.

Nu kommer positiva rapporter från Leksand.

– Jag jobbar utifrån tesen att han kommer spela nästa vecka, säger Thomas Johansson, LIF:s general manager.

Detta skulle innebära att Leksand kan ha en helt skadefri trupp till nästa torsdag då laget åker till Linköping. Klubbens GM är självklart positiv.

– Jag är glad att vi är övertaliga. Jag tänker att vi inte kommer få vara det så länge till.

Är det aktuellt med utlåningar i och med övertaligheten?

– Nej, inte just nu. Vi får väl i sådana fall titta på det om vi skulle ha tio friska backar tillgängliga under en längre period. Sedan måste varje individ själv känna. Men, ofta kommer vi inte vara helt friska. Jag förväntar mig inte att vi är tio hela backar i en månad.

I nuläget, med en helt skadefri trupp, finns tio backar och med Marcus Karlberg femton forwards.

– Sedan får vi se hur vi hanterar saker under resans gång. Vi har under hösten fått in Spencer Abbott och Philip Samuelsson. Vi känner oss trygga.

Samtidigt ryktas det mycket om spelarvärvningar hos bottenkollegorna Brynäs och Luleå.

– Men, det är ingenting som påverkar vår situation.

Kan det hända grejer längre fram i truppen, efter årsskiftet?

– Det är jättesvårt att spekulera i. Vi har det laget vi har nu. Vi har tio backar och vi har femton forwards, plus ett gäng spännande juniorspelare som också kan komma in. Jag känner mig nöjd med laget, säger Thomas Johansson.