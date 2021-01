Då kan SHL-säsongen förlängas: "Kommer inte att se likadant ut efter Beijer Hockey Games"

Covid-19 har drabbat SHL hårt.

Tabellen är just nu extremt haltande och allra mest sticker Brynäs, som fick stora delar av december månad förstörd av pandemin, ut.

Laget inleder på tisdagskvällen borta mot Oskarshamn en period där laget ska spela sina resterande 31 grundeseriematcher – på 66 dagar.

Två av matcherna, hemmaderbyt mot Leksand som skulle ha spelats den 15 december och den borta mot Örebro som skulle ha spelats den 19 december, har fortfarande inte fått nya datum utan är satta på "hold" av SHL.

Helt klart är att matcherna inte kommer att spelas innan den 7 februari.

– Efter det uppehållet kommer det inte att se likadant ut hela vägen in som det gör nu. Sannolikt är det ett antal matcher till som skjuts upp. Det gör att vi lägger in dem i samma skeende. Det kan dyka upp fler matcher som också sätts på hold, säger Johan Hemlin.

Just nu har Brynäs tre matcher, hemma mot Djurgården den 9 februari och ett back to back-möte med HV71 den 11 och 13 februari, mitt under landslagsuppehållet.

Hemlin har tidigare sagt att "där kan man lägga matcher om det råder sportslig rättvisa. Det vill säga att inget av lagen har fem man borta på landslagsuppdrag exempelvis."

I november hade både Brynäs (Samuel Ersson, John Nyberg och Linus Ölund) och HV71 (Eric Martinsson, Lias Andersson och Anton Wedin) tre spelare med till Karjala Tournament medan Djurgården inte hade en enda.

Innan januaris utgång kommer vi att veta SHL:s intentioner med grundseriens sista del.

– Det slutgiltiga schemat kommer kanske om två–tre veckor. Klubbarna vet om det här och de behöver inte ha så mycket mer spelrum utan har de lite mer än en månads varsel så räcker det, säger Hemlin.

Han menar att det fortfarande finns utrymme i spelschemat för att även få in de två matcher som just nu står på "hold" – trots att Brynäs efter Beijer-uppehållet endast vid fyra tillfällen har mer än en dag mellan lagets matcher.

Det kommer inte att vara helt olikt, men det kan vara en tisdag som hamnar på en torsdag i stället.

– Om ingen mer match skulle flyttas så är det inga problem att få in alla innan omgång 52, men det kommer att bli andra förändringar. Det kommer inte att se lika ut, säger sportchef Hemlin, som dock inte räknar med några jätteomkastningar.

– Det kommer inte att se likadant ut som det gör i dag. Men det kan innebära bara att vi har lite andra speldagar. Det kommer inte att vara helt olikt, men det kan vara en tisdag som hamnar på en torsdag i stället.

De matcher som Brynäs har under Beijer Hockey Games är bara ditlagda preliminärt betonar SHL-sportchefen.

– Det är statiskt till den 7 februari, därefter sker förändringar, säger han.

Vi måste ha klart för oss att ingen vet hur pandemin slår. Och klubbarna är välinformerade.

Förändringen kan innebära att grundserien förlängs efter den 11 mars, då den enligt nu liggande spelschema ska avslutas.

– Ja, vi har utrymme i och med att man flyttade hockey-VM 14 dagar. Vi valde att starta i tid och så flyttade vi inte efter att VM flyttades, så det utrymmet finns fortfarande, säger Johan Hemlin.

Så kan du säga redan nu att grundserien kommer att förlängas?

– Det får vi se litegrann. Vi måste ha klart för oss att ingen vet hur pandemin slår. Och klubbarna är välinformerade.