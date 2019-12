Då landar första planet från Bromma på Sälens flygplats – vinkas av och möts av klimatdemonstration

Protect Our Winters kommer att samlas under söndagen för att markera mot den nybyggda flygplatsen i Sälen, Scandinavian Mountains Airport. Under söndagen kommer de första inrikesplanen att landa i dalafjällen.

På Facebook skriver grupperingen att ”Trots en pågående klimatkris och ett löfte om att Sverige ska uppfylla sin del i Parisavtalet så har Sveriges politiker och tunga aktörer inom svensk närings- och skidindustri valt att bygga och öppna en flygplats tänkt att fungera för skidturism - på en plats där det enligt SMHI:s klimatscenarion inte ens kommer att finnas natursnö om ett par decennier ifall vi inte lyckas bromsa den globala uppvärmningen kraftigt.”

Protect Our Winters Sweden kommer att vara på plats när det första planet från Bromma landar vid 15-tiden på söndagen.

Det är absurt att bygga en flygplats för att främja skidturismen

Grundarna av Protect Our Winters Sweden, John Andersson och Johan Ahlgren skriver bland annat: ”Om vi fortsätter leva som i dag och låter den globala uppvärmningen fortgå hotas Sälenfjällen och andra sydliga skidorter av allt kortare vintrar. För våra barnbarn innebär det att antalet skiddagar går från att räknas i månader till att bli några veckor, om ens det.”

Samuel Jerrick företräder Extinction rebellion, som ska "vinka av" flygresenärerna på Bromma flygplats under söndagen. Jerrick har även åkt Vasaloppet utklädd till snöflinga för att rikta uppmärksamheten till klimatfrågan.

– Det är absurt att bygga en flygplats för att främja skidturismen. Enligt vetenskapsmännen finns inte längre något fjäll i Sälen på grund av att trädgränsen förflyttat sig. Flyget är en stor post vad gäller miljöpåverkan och vissa säger samtidigt att det inte är så. Men vi är för sent ute för att kunna påverka flygkonsumenterna. Vi tror mer på en politisk prioritering och en omställning för att kunna få det här att vända, säger Jerrick.

Han fortsätter.

– Vi kommer ha bussar som åker upp till Sälen också. Men jag blir kvar i Stockholm.