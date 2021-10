DAD och Sator till Dalhalla

Sedan DAD:s internationella succé med ”Sleeping My Day Away” från 1989 har D-A-D befunnit sig bland toppligan för dansk rock och ser ut att stanna där ett bra tag framöver.

I mer än tre decennier har D-A-D skapat musik tillsammans och deras kritikerrosade album ”A Prayer For The Loud” från 2019 påminner om några av bandets mest klassiska låtar som ”No Fuel Left For The Pilgrims” och ”Riskin’ It All”.

Den tidlösa rocken med inslag av blues, cowpunk och country som genomsyrar bandets imponerande musikkatalog är en viktig del av Danmarks musikhistoria som fångar både den yngre och äldre publiken världen över som skapar oförglömliga liveupplevelser.

Sator beskrivs som en av Sveriges mest klassiska institutioner av kvalitativ rock behöver Sator inte någon närmare presentation. Grundade i Borlänge som Sator Codex redan 1981 och efter förkortningen till Sator 1987 har bandet stadigt jobbat sig in i och bevarat sin position som en ledande urkraft inom svensk rock.

Med ett fokus på starka låtar och en glödande liveshow har Sator med sin avskalade ”rock & punk mash-up” bevisat album efter album och turné efter turné att Less ibland verkligen kan betyda More.

Biljetterna släpps den 8 oktober klockan 09.