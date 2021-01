Dags att räkna fåglarna vid fågelbordet - för 16:e året

Snart är det dags för Vinterfåglar inpå Knuten. Det är fågelräkning som börjar 29 januari och håller på till 1 februari 2021 och i år är det för 16:e året.

De senaste åren har 20 000 svenska hushåll räknat och rapporterat sitt resultat.

Alla som har fågelmatning uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker deras fågelmatning under sista helgen i januari.

Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via föreningens hemsida www.birdlife.se, men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort. Notera att rapporteringssidan på internet öppnas först när räkningen startar – 29 januari.

Räkningen inleds fredagen 29 januari och avslutas måndagen 1 februari. Under fredagen och måndagen kan även förskolor, skolor, arbetsplatser medverka. Nytt för i år är att vi anordnar en tävling mellan landets grundskoleklasser om att mata och räkna fåglar.

Nytt för i år är även att vi ”live-streamar” från fem olika fågelmatningar under lördagen. Detta sker i Facebook-gruppen Fåglar Inpå Knuten med drygt 105 000 medlemmar.

Med ”Vinterfåglar Inpå Knuten”, som denna fågelräkning kallas, får vi in ett stort material med spridning över hela landet. Varje år presenterar vi såväl en nationell topplista som regionala listor. Med undantag för att talgoxen alltid toppar den nationella listan, varierar ordningsföljden mellan fåglarna en hel del, bland annat på grund av väder och snöförhållanden. Men räkningen har även en mera allvarlig bakgrund. Under de 15 år som räkningen pågått har vi fått nya värdefulla kunskaper om våra vinterfåglar och hur ett förändrat klimat påverkar deras liv.

FAKTA: Fågelräkning

► ”Vinterfåglar Inpå Knuten” 29 januari – 1 februari 2021

► Nytt för i år: Tävling mellan landets grundskoleklasser om att mata och räkna fåglar.

► Rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs.