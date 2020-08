Dalakonkurser ökade mest i hela Sverige – "Men nu syns pandemin knappt i statistiken"

Affärs- och kreditinformationsbolaget UC, Upplysningscentralen, kartlägger varje månad alla företagsnedläggningar runt om i Sverige.

Statistiken täcker in aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga privata personer.

På riksnivå minskade konkurserna med 5 procent i juli jämfört med motsvarande månad i fjol.

– De ekonomiska effekterna av pandemin syns knappt alls i konkursstatistiken under juli, även om många småföretagare fortsatt har det tufft. Det verkar som om företagen generellt har lyckats kapa kostnader och anpassa sig till det nya affärsklimatet, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Dalarna sticker dock ut negativt i UC:s senaste sammanställning.

Detta efter att tidigare tvärtom ha påvisat en utmärkande god motståndskraft under coronakrisen.

Konkurserna här i länet ökade med hela 113 procent under juli; det var 17 bolag som gick omkull jämfört med åtta i juli 2019.

Med detta uppvisar Dalarna den i särklass största procentuella ökningen i hela landet.

Det är bara fyra av 21 län som registrerar en uppgång i konkurserna i juli; förutom Dalarna även Halland (plus 40 procent), Kronoberg (plus 14 procent) och Stockholm (plus 11 procent)

De största minskningarna skedde i Gotland (minus 100 procent), Jämtland (minus 80 procent) och Örebro (minus 50 procent).

Mätt över en längre period har Dalarnas konkursutveckling varit i linje med riksgenomsnittet.

Hittills i år har företagsnedläggningarna i Dalarna ökar med måttliga 14 procent: 97 bolag har lagts ned, att jämföra med 85 under motsvarande period 2019.

Siffran för hela Sverige är en ökning om 11 procent.

– Det är glädjande nog betydligt lägre än vad som befarades i mars (då coronapandemin bröt ut; reds. anm.), fastslår Richard Damberg.

Enligt UC klingade den första konkursvågen, i kölvattnet av pandemin, av redan under maj.

Men det är för tidigt att andas ut, menar UC, som pekar på att det råder stor osäkerhet kring konkursläget i höst och hur bland annat myndigheternas uppmaning om fortsatt arbete hemifrån kommer att påverka företagens utveckling.

Vissa branscher har det också fortsatt kämpigt, vittnar statistiken i juli om.

Hotell- och restaurangnäringen till exempel har det fortsatt tufft, trots att många svenskar väljer "svemester" i sommar.

Inom detta segment var det 33 nya konkurser i juli; en ökning med 22 procent.

UC tror dock på en viss ljusning för hotell- och restaurangbranschen framöver.

– Vägkrogarna runt om i landet väntas få ett uppsving när många reser inom Sverige i sommar. Uteserveringarna har besökare. Och med neddragna kostnader kan hotell- och restaurangföretagen fylla på i kassan inför hösten, menar Richard Damberg, som också framhåller att eventuella lättnader i restriktioner för utländska resenärer senare i sommar kan komma att stötta branschen på sikt.

Hittills i år har 446 restauranger och hotell slagits ut – en ökning med 76 procent jämfört med motsvarande tid i fjol.

Annat noterbart ur branschstatistiken är att byggindustrin och detaljhandeln hittills tycks ha klarat coronakrisen relativt väl. Där ligger konkursökningarna hittills i år på beskedliga 5 respektive 7 procent.