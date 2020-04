DALAKVALSPECIAL – Del 2: Mordhot, utvisningsregn och ännu ett ångestkval – när Mora försvarade SHL-platsen

LIVEBILDSPEL: Följ hela daladramat mellan Mora och Leksand – bildruta för bildruta

Vägarna korsas igen...

Det som kallades "Det sista slaget" visade sig ironiskt nog kunna inträffa fler gånger. Våren 2018 var dock rollerna ombytta med Mora i SHL och Leksand i Hockeyallsvenskan.

Den "röda maskinen" från Ovansiljan hade delvis monterats isär där flera tunga spelpjäser lämnat. Framförallt så valde frontmannen, Jeremy Colliton, att åka hem till Nordamerika för att prova lyckan som tränare i AHL. Även assisterande tränare Tomas Mitell försvann iväg till AIK.

Just tränarfrågan blev en het potatis det här året i Mora där Mattias Karlin och Mikael Johansson först plockades in för att leda. Trots ett godkänt resultat fram till jul fick ändå bägge gå i januari under ganska omdiskuterade former. Mora valde därifrån att lösa tränarfrågan internt där Johan Rosén och Daniel Hermansson tillfälligt fick ta över.

Men tränarrockaden hade inte den effekt som ett trevande Mora nog var ute efter och kvalet blev återigen ett faktum. 51 poäng på 52 matcher och endast 104 gjorda mål framåt blev helt enkelt för tunt och laget slutade på en trettondeplats.

Även i Leksand hade man en krånglig höst på tränarsidan. Förtroendet att ta klubben tillbaka till SHL landade först hos den förre spelaren Markus Åkerblom. Men efter bara åtta inspelade poäng på nio matcher fick Åkerbloms namn adderas till listan av tränare som fått lämna klubben mitt under säsongen. Förre spelarna Jens Nielsen och Elias Granath klev in och styrde laget i en match innan Leif Carlsson tog över på permanent basis.

Även vägen SHL–kvalet krävde flera omtag.

Man slutade visserligen tvåa i grundserien men förlorade den hockeyallsvenska finalen mot Timrå med tre raka förluster. Man fick sedan en andra chans mot Oskarshamn, som vann Hockeyallsvenskans slutspelsserie, där det redan inför Play Off-mötet stod klart att segraren, i bäst av tre, skulle möta det trettondeplacerade laget i SHL.

Mora, det vill säga.

Mellan LIF och IKO avgjordes det sedan i den absolut sista och avgörande matchen. Där Leksand hittade en sista växel – och slutligen kunde avancera till kvalet efter 4–0 mot smålänningarna.

Två tyskar och en överstegris gör entré

I januari plockade Leksand, med god hjälp av tränare Leif Carlsson, in tyskarna Marcel Müller och Daniel Pietta till truppen. Två spelare man hoppades skulle tillföra offensiv spets, både i avslutningen av grundserien men även i ett eventuellt kval.

Men även Mora hade ett ess att plocka fram ur rockärmen inför det stundande daladramat, då man tre dagar innan kvalet presenterade Orsabon Mats Lusth som huvudtränare. "Överstegrisens" löfte till Mora fansen var också tydligt inför premiären den 26:e mars.

Det har varit för lite rock 'n' roll. Jag är beredd att offra vad som helst.

Match 1: Here we go again...

Känslan att bjudas på ännu ett dalakval var smått overklig. Som att lördag skulle infalla två gånger på samma vecka. Även om vibrationen i luften inte riktigt nådde upp till den första vändan så var stämningen i Mora magisk.

Men det var ett grisigt möte där ett hockeytörstande Mora inte spelat match på sexton dagar. Leksand kom i sin tur med alla känslor ifrån föregående år, beredda att slåss från första nedsläpp och plocka den första vinsten i matchserien.

Utvisningarna haglade under matchen och derbykänslan var i allra högsta grad påtaglig. Men det var hockeyallsvenska Leksand som lyckades manövrera bort Moras eventuella hemmafördel och SHL-tyngd då LIF lyckats vinna det första mötet med 5–2.

Matchresultat: Mora–Leksand, 2–5. Kvalserieställning: Mora–Leksand, 0–1.

Match 2: Jacob Nilssons revansch

Det andra mötet blev en betydligt närmre rakning än i Mora och precis som förra året lyckades även Mora vända på steken och vinna på bortaplan.

Men det var inget övertygande spel av SHL-laget som ledde med 2–1 – fram till Mattias Ritolas kvittering i PP med klockan på 46.27.

Likaläget stod sig fram till att endast 3.55 återstod av perioden, då Jacob Nilsson smackade in 3–2 för Mora. Sannolikt en skön revansch för Nilsson, som förra kvalet stängdes av och missade stora delar av matchserien. 3–2-målet via köksvägen blev tungan på vågen för Mora som lyckades kvittera matchserien direkt.

Av Leksand tyskar syntes inte mycket under de första två matcherna. Lustheffekten i Mora verkade däremot svara bättre.

Matchresultat: Leksand–Mora, 2–3. Kvalserieställning: Leksand–Mora, 1–1.

Match 3: Leksand nollas på bortais

På långfredagen 2018 var det dags igen. Den här gången i Jalas Arena. Mycket var sig likt från i fjol där bägge lagen vid det här laget lyckats "stjäla" varsin seger på bortaplan. För leksingarna var det, som bekant, i det här skedet som man i huvudsak tappade matchserien 2017.

Mycket annat hade också sin gilla gång.

Mathias Bromé käftade med Matt Carey, som buades ut stort av hemmapubliken, och matchens första fem-tio minuter var det en hätsk stämning mellan klubbarna. Den skulle dock avta.

Mora hade också ett hemligt vapen, skulle det visa sig. Morasonen Alexander Hilmerson, som suttit bägge de inledande matcherna på läktaren, kom in och visade att hans plats är på isen och inte på en plaststol.

Det var nämligen just Hilmerson som satte både Moras och matchens första mål och hade därefter hugg på fler, när han gång på gång sköljde in i offensiv zon. Leksand räddades endast kvar av en storspelande Tex Williamsson.

När Emil Aronsson fyllde på med sju minuter kvar blev tiden för knapp för ett jagande Leksand som fick se matchserien – för stunden – glida dem ur händerna.

Matchresultat: Mora–Leksand, 2–0. Kvalserieställning: Mora–Leksand, 2–1.

Match 4: Kaffe, kaka, tredje raka

"Fyran" i den här serien blev en minst sagt dråplig tillställning för Leksand. Efter åtta minuter slängde Moras Steven Seigo i väg ett skott från blålinjen som Mathias Bromé styrde in med sin högerskridsko. Efter videogranskning kunde målet godkännas vilket fick Tegera Arena att se rött. I den andra perioden inträffade nästa missöde då backen Patrick Mcnally råkade slå pucken på lagkamreten Jesper Ollas ben innan den gled retsamt under Tex Williamssons ben till 2–0 Mora.

Leksand försökte komma tillbaka genom en febril kamp där det kastades om i kedjor för att få en effekt.

Till supportrarnas vilda lycka lyckades Martin Karlsson styra in ett misslyckat skott från Jon Knuts, vilket skänkte hopp om en kvittering.

Tiden i tredje blev ändå för knapp för LIF och Mora kunde därmed ta sin tredje, raka seger. En vinst som ännu gång gett MIK drömläget – att kunna avgöra kvalet på hemmaplan.

Matchresultat: Leksand–Mora, 1–2. Kvalserieställning: Leksand–Mora, 1-3.

TV: Mora säkrade SHL-kontratet – se sändningen efter den avgörande match 5 igen

Match 5: Matchboll Mora och Leksand i brygga

Redan innan nedsläpp så var det stökigt – på internet. Inför mötet hade ett antal spelare i MIK mordhotats på sociala medier, vilket piskat upp stämningen ordentligt inför nedsläpp. Man ansåg ändå ha situationen under kontroll i Mora och matchen kunde spelas utan några större åtgärder.

Leksand dominerade inledningen och hade långt ifrån gett upp hoppet om att ta sig tillbaka till SHL men Christian Engstrand i Moramålet var i stort sett en vägg. Moras kedja med John Persson, Mathias Bromé och Jacob Nilsson började ta mer och mer mark på leksingarna men lyckades inte överlista Tex Williamsson i mål.

Andra perioden höjdes temperaturen avsevärt då Emil Aronsson först tog ledning för Mora, vilket skapade en öronbedövande ljudkuliss i Jalas Arena. Precis innan paus lyckades dock den unge Emil Bemström kvittera i powerplay.

Tidigt i tredje perioden höll samme Bemström på att bli tvåmålsskytt, men stolpen räddade Engstrand och Mora. Otur för Leksand, men det skulle bli värre. Tobias Forsberg åkte ut för interference och i det följande powerplayet kunde Mora återta ledningen i powerplay. Just spel i numerärt överläge skulle också visa sig vara Morareceptet för kvällen, då även John Persson med drygt åtta minuter kvar kunde slå in det matchavgörande 3–1 i powerplay.

Leksand jagade därefter desperat men vid slutsignalen var det Mora som även denna gång kunde stoltsera med SHL-platsen.

Matchresultat: Mora–Leksand, 3–1. Kvalserieställning: Mora–Leksand, 4–1.