Dalaläkare köpte barnsex i Kambodja – fängslades i fem år – får återigen jobba som läkare i Sverige

Mannen, som i dag är i 75-årsåldern, arbetade under en tid i Dalarna som inhyrd stafettläkare via ett externt bolag. I maj 2017 greps han av polis i Kambodjas huvudstad, Phnom Penh efter att han ska ha köpt minst fyra flickor. Mannens flickvän misstänktes samtidigt för koppleri. Flickorna uppges ha varit 12, 13, 14 och 15 år gamla. Enligt uppgift ska även en 8-årig flicka blivit utsatt för mannen.

Verksam i Dalarna en månad innan gripandet

Under fredagen stod det klart att IVO yttrat sig i mannens fall. IVO väljer att inte vidta några åtgärder mot mannen och skriver "Som framgår av beslutet har ärendet avslutats då uppgifterna inte kunnat verifieras. Beslutet medför således inga inskränkningar i den aktuella läkarens rätt att arbeta i Sverige", meddelar IVO till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt källor till Dala-Demokraten mannen var verksam som läkare i Dalarna bara en dryg månad innan kambodjansk polis slog till mot mannens hotellrum i Phnom Penh i maj 2017 efter att ha gripit mannen på ett kafé i ett shoppingcenter. I mannens resväska hittade polisen barnkläder, barnskor, leksaker och Barbie-dockor. Polisen i Kambodja uppger till nationell media att mannen ska ha betalat 2300 brittiska pund, cirka 27 800 kronor, för att ha förgripit sig på en oskuld, en 12 år gammal flicka. Efter en husrannsakan i mannens bostad hittade polisen ett förråd av glidmedel och sexleksaker.

När polisen fortsatte genomsökandet i läkarens bostad fann man datorer, kameror och videokameror som togs i beslag. Man fann även mer misstänkt material i form av externa hårddiskar och DVD-skivor. Polisen ska ha fattat misstankar gällande läkaren efter att de barn han utsatt för övergrepp ska ha berättat om dessa hemma. Mödrarna till flickorna kontaktade då polisen.

Mannens vietnamesiske flickvän åtalades samtidigt misstänkt för koppleri. Hon ska ha försett den då 70-årige läkaren med de fyra barnen. Utländsk media uppgav i maj 2017 att en polisman, som arbetade med trafficking (människohandel), berättat att man haft mannen under spaning under flera månader. Läkaren ska ha befunnit sig i Kambodja som turist och under polisens spaningsarbete ska han rest in och ut från landet ett flertal gånger.

Dala-Demokraten fastslog i maj 2017 att mannen varit verksam inom Region Dalarna där han haft uppdrag sedan 2012.

IVO lägger alltså ner ärendet med motiveringen att uppgifterna inte är styrkta på det sätt som krävs för att göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. IVO hänvisar också att den numer 75-årige läkaren inte förekommer i något belastningsregister och det finns inte heller några anmälningar från de regioner han varit verksam i gällande klagomål eller avvikelser.

Till Nyhetsbyrån Siren uppger IVO att det inte finns några specialregler som styr hur långt myndighetens utredningsskyldighet sträcker sig i ett fall som det aktuella. Man uppger dock att man följer förvaltningslagen som säger att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.

FAKTA: Då arbetade läkaren i Dalarna

Den 70-årige stafettläkaren har inte haft kontinuerliga arbetsuppgifter inom Landstinget Dalarna. Under 2017 har han arbetat en vecka på en vårdcentral i Dalarna och sedan 4 veckor på ytterligare en vårdcentral. Under 2016 har han enligt Landstinget Dalarna arbetat 21 veckor under kontrakt med landstinget. Då arbetade stafettläkaren 15 veckor på en vårdcentral i västerbergslagen och sedan sex veckor på två olika vårdcentraler på en annan ort.