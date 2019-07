Dalalöpare imponerade i veteran-VM

Årets Veteran-VM avslutades med långdistansfinal och tävlingar intill havsstranden vid Rigabukten norr om Riga. Området var kuperat med många sandiga stigar i en öppen terräng.

Håkan Eriksson från Malung vann ytterligare ett guld i M55 hela 2:22 före 2:an. Håkan hade en imponerande fart med en kilometertid på 5:23! Elitklass fortfarande på den evigt unge Håkan.

Kane Andersson, IFK Mora OK, vann ännu en medalj. Guldet på medeldistansen blev nu en bronsmedalj, endast 20 sekunder efter Elisabeth Fries Umeå OK.

Den 3:e Dalamedaljen för dagen blev ett brons för Svante Nyström, Ludvika, VB OL i M80A.

Resultat

W60A. 5,11 km. 1. Elisabeth Fries Umeå OK 42:04 3. Kane Andersson IFK Mora OK 42:24.

W50A. 5,65 km. 1. Sirra Toivonen Finland 37:35 33. Berit Gummus IFK Mora OK 56:22

W55A. 5,28 km. 1. Ulla Molin Attunda 39 39 57. Annlouise Almqvist 1:04:16

W65A. 4,77 km. 1. Alida Abola Ozons 39:26 16.Monica Gustafsson IK Jarl 54:36

W75A. 3,22 km. 1.Katharina Mo-Berge Norge 30:16 4.Lena Leandersson Älvdalens IF OK 34:12 5.Ingmarie Mozelius Stora Tuna OK 34:47

W50B. 4,46 km. 1.Kirsi Timonen Finland 37:53 34.Eva Pålsson IFK Mora OK 1:07:35

W60B. 4,22 km. 1.Monika Amman Schweiz 43:27 22.Britt Claesson IFK Mora OK 51:53

M55A. 7,9 km. 1.Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 42:31

M80A. 4,26km. 1.Gunnar Österbo Norge 40:57 3.Svante Nyström VB OL 43:39 15.Torsten Dahlström Kvarnsvedens GoIF OK 52:13 58.Stig Öst Korsnäs IF OK 1:28:05

M60A. 7,06 km. 1.Eero Junkola Finland 43:45 62.Hans Daniels Malungs OK Skogsmårdarna 1:02:30.

M40B. 9,23 km. 1.Aidas Katarskis Litauen 58:58 2.Pontus Funke Leksands OK 1:01:47 19.Edward Larsson IFK Mora OK 1:24:41

M65A. 6,72 km. 1.Sigurd Daehlie Norge 41:11 18.Kjell Lidholm IFK Hedemora OK 54:21 25.Anders Westlund OK Kåre 56:45 30.Kenneth Wåhlberg 58:29 53.Olle Rönnols Säterbygdens OK 1:03:47.

M65C. 5,64 km. 1.Iurii Chumakov Ryssland 49:56 52.KEA IFK Mora OK 1:07:06

M70C. 5,23 km. 1.Pentti Hiirijoki Finland 50:00 10.Yngve Karlsson IFK Mora OK 55:47

M70D. 4,62 km. 1.Eero Kattilakoski Finland 39:20 3.Anders Claesson IFK Mora OK 42:24

M75A. 5,16 km. 1.Helmut Conrad Tyskland

42:42 73.Olle Andersson IFK Mora OK 1:22:48.

Insänt material