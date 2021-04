Dalaorienterare bra med i elitpremiären – von Krusenstierna trea i Västervik

Under lördagen inleddes orienteringens elitserie Swedish League med en knixig medeldistans i Västervik. De allra flesta av landslagsstjärnorna var på plats och det var också två A-landslagslöpare som fick kliva överst på pallen.

På herrsidan utmanades Ravinens världsstjärna Gustav Bergman framför allt av Simon Imark, Tullinge. 30-årige Bergman vann till slut med fyra sekunders marginal till 23-åringen Imark och trea slutade ytterligare en 23-åring, Kåres Isac von Krusenstierna, +1.34.

Det var knöligt och tufft och ingen bra känsla, men det berodde mest på terrängen

Tekniskt sett var Bergman som vanligt vass, men känslan längs med vägen var inte den bästa.

– Det var ett fint lopp, absolut, och att vinna en Swedish League-tävling är alltid ett bra kvitto. Men det var svårt att hitta flytet i dag. Det var knöligt och tufft och ingen bra känsla, men det berodde mest på terrängen och den upplevelsen hade de flesta jag pratade med efter loppet. Sammantaget gjorde jag två 20-sekundersmissar då jag tappade koncentrationen lite, det är jag missnöjd med. Sedan var det några mikromisstag också, men det var svårt att läsa kartan samtidigt som man sprang, summerar Bergman.

Isac von Krusenstiernas klubbkamrat i OK Kåre, Eskil Kinneberg, slutade nia i tävlingen tre minuter bakom segraren. Stora Tunas Henrik Johannesson och Joakim Svensk var 15:e respektive 17:e orienterare i mål, medan Kåres Jonas Gustafsson slutade på 20:e plats.

På damsidan saknades storstjärnan Tove Alexandersson och Lina Strand i startfältet, men i övrigt var hela Sverigeeliten på plats. Klart vassast var IFK Göteborgs Sara Hagström som vann med med 1.20 i marginal till Ravinens Helena Bergman och ytterligare 1.29 till Järlas Karolin Ohlsson. Inledningsvis var det oerhört jämnt mellan Hagström och Bergman, efter en tredjedel av banan skilde blott sekunder, men Hagström var starkast i längden.

Tekniskt behöll jag lugnet och lät orienteringen styra farten

– Det känns toppen! Tekniskt behöll jag lugnet och lät orienteringen styra farten. Någon liten miss, men inget värre. Och jag hade det faktiskt lite på känn att det skulle gå bra. Jag har har fått väldigt bra fysiska besked under våren och är jätteglad att det stämmer så bra, säger Sara Hagström.

Stora Tunas Marie Olaussen var bästa dalanamn i damklassen med sin åttondeplats, knappt fem minuter bakom Sara Hagström. Lisa Risby, Kåre, var elva och klubbkompisen – tillika Isacs lillasyster – Vilma von Krusenstierna slutade på plats nummer 14. Stora Tunas Magdalena Olsson kom på 20:e plats.

Under söndagen fortsätter Swedish League med SM i ultralång distans.

Resultat, Swedish League deltävling 1, medeldistans

D21

1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 34.47, 2) Helena Bergman, OK Ravinen, +1.20, 3) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, +2.49, 4) Johanna Öberg, OK Linné, +3.15, 5) Lilian Forsgren, OK Tisaren, +4.04, 6) Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK, +4.37.

H21

1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 32.22, 2) Simon Imark, Tullinge SK, +0.04, 3) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre, +1.34, 4) Lucas Basset, OK Linné, +1.42, 5) Oleksandr Kratov, +1.58, 6) Max Peter Bejmer, IFK Göteborg Orientering, +2.07.

Komplett resultatlista här (extern länk!)