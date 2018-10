15 000 timmars-bilen utsedd till Skandinaviens flottaste: "Nu planerar vi för nya påhitt"

I somras kunde Dodgen bland annat ses vid Västerdalsträffen under dansbandsveckan i Malung - där den sopade banan med alla andra bilar och blev dagens magnet.

– Att den är så populär är förmodligen för att jag låtit själen vara kvar. Det är viktigt att kunna förädla bilen på ett sobert sätt men ändå göra det så extremt brutalt som det bara går, sade ägaren Johan Eriksson då.

Och vart den än har glidit in, har den hamnat i blickfånget. Och nu kammade den alltså hem priset som Skandinaviens flottaste bil.

Huvudpersonen själv - Morabon, ägaren, bilbyggaren och bilförsäljaren - Johan Eriksson tog flyget direkt från Oslo till världens största bilmässa, Sema Show, i Las Vegas för att njuta av priset och ett framgångsrikt år.

Men Micke Nyberg från Älvdalen, som är logistikansvarig för hela bilbygget, turnéer och annat, hade just kommit hem till Älvdalen när tidningen ringde upp.

Grattis! Var priset väntat?

– Hm, får man säga det i Sverige (skratt)? Vi var sex finalister från Norden som vunnit i våra hemländer, så det var väl inte helt oväntat. Vi vann "Sveriges finaste bil" i juni. Sedan är ju Johans bil en av världens mest omtalade just nu.

Var finns garaget där bilen är byggd?

– Den är byggd i flera garage, men framför allt i Sveg, Edsbyn och Mora, berättar Micke. Och eftersom det här är en hobbyverksamhet, så har det varit nästan lika mycket ett socialt projekt som ett bilbyggarprojekt.

Ni vann även Best American Car, Best Engine Bay, Best Interior och Best in Show. Kommentar till Best In Show?

– Det är ju helheten och där räknas varje del in i ett slags slutbetyg - men så har vi också lagt ner 15 000 arbetstimmar under fem år på bilen.

Vad är själva priset?

– Äran! Och så öppnas fler dörrar för nya påhitt...

Vad har ni för påhitt på gång då?

– Det är lite hemligt än, men planer finns.

Vad gör ni härnäst?

– Vi har haft ett otroligt intensivt år med alla turnéer, så nu ska vi jobba lite med våra vanliga jobb och fira jul i lugn och ro. Men vi kommer också att ses och diskutera våra nya idéer.