Anna sätter flugor på fingret i ny smyckeskollektion

Anna Spånberg som är utbildad designer efter studier på Beckmans Designhögskola, lanserade 2015 sin första klädkollektion, "Into the wilderness". En kollektion som väckte berättigad uppmärksamhet och visades i bland annat Krakow och Riga.

I år har Anna tagit ytterligare ett steg och lanserat sin första smyckekollektion i det ena företaget AndPash.

– Det handlar om ringar utsmyckade med specialbundna flugor. Inspirationen har jag fått genom mitt fiskeintresse, berättar Anna, som håller kvar vid sin designmässiga koppling till naturen.

Under sommaren har hennes smycken varit utställdas på Lomkällans skogsmuseum i Särna, en naturlig lokal för Anna att visa sina smycken på.

När tidningen träffar Anna så är hon i färd med att plocka ihop utställningen, för nu ska den vidare till större salonger.

– Jag är inbjuden att visa mina smycken på Precious Talents 2018 på Stockholmsmässan, berättar Anna.

Precious Talents 2018 är en tävling som belönar nyskapande och kreativa talanger där Anna och hennes företag AndPash är ett av åtta företag som valts ut av en jury. Under året kommer hon därefter att tävla om titeln Precious Talent of the Year.

– Men efter det kommer jag åter att visa mina smycken här i Särna, berättar Anna.

– De kommer då också att finnas till försäljning, säger Anna som hoppas kunna knyta nya återförsäljare efter mässan.

De smycken det handlar om är genuint hantverk där Annas design kompletteras med specialbundna flugor av två av Sveriges främsta flugbindare Peder Wigdel och Evert Spånberg. Sedan är det silversmeden Weronica Ziemann som svarar för silverarbetet.

– Det här är en spännande utveckling och nu vill jag fokusera allt mer på att utveckla mitt företag, säger Anna Spånberg. Det inför chansen att få visa upp sina smycken på Precious, Stockholm Nordic watch and jewellery fair.