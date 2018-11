Bombningen en av flera lärdomar efter skogsbranden: ”Det var ett nödvändigt test”

Skogsbranden som startade i julihettan var ingen vanlig skogsbrand, det var en brand på norra Europas största skjutfält. En brand som inte gick att bekämpa med traditionella medel, bland annat testades det att släppa en bomb för att bekämpa branden.

Enligt källor till P4 Dalarna så spred sig branden på grund av bombningen, medan andra menar att det inte påverkade.

Räddningsledare Johan Szymanski berättar hur hela brandbekämpningen gick till:

– På söndagen den 15 juli var vi på väg att hantera branden och hade fått ut slang och ringat in den.

Men när det då stod klart att det brann i ett målområde med odetonerad ammunition ändrades förutsättningarna. Szymanski menar att bara två alternativ fanns eftersom de inte kunde röra sig i det aktuella området.

– Två alternativ fanns, backa och släppa elden eller jobba som vanligt. Vi valde att släppa branden och tur var det att vi backade för senare small det två granater. Hade det funnits brandmän i närheten hade brandmän kunnat dödas.

Branden tog under måndagseftermiddagen den 16 juli ny fart och det rejält.

– Vi fick fly med all personal när branden kom emot oss. På fem minuter blev den utom kontroll och växte till 1,5 gånger 1,5 km och vi tvingades retirera, berättar räddningsledaren.

– I det läget hade vi två helikoptrar inne i området, men inget bränsle. Innan vi kunde fylla på 25 liter i respektive helikopter och få ut dem så var det faktiskt risk att vi skulle få lämna dem, inne i branden.

Räddningsledarna Johan Szymanski och Peter Bäcke hade en brand att bekämpa där de inte kom åt branden, samtidigt som myndigheterna inte förstod allvaret. Det fick Johan Szymanski att göra som en president. Att twittra argt.

– Jag vill inte peka ut myndigheter och försvar, men man avvaktade med beslut. De ville inte beställa helikoptrar eller gå upp i stabsläge utan sköt på beslut. Vi hade ett jätteproblem med att få myndigheterna att förstå allvaret.

– Vi måste hitta ett system att väcka myndigheterna snabbare, de måste lita på oss. Kommunen däremot fungerade, men de känner vi till. Personliga kontakter visade sig vara bra. Men när myndigheterna vaknade, då blev det riktigt bra och inte minst den militära insatsen imponerade.

Med facit till händelserna så står det klart hur viktigt den första snabba insatsen är.

– Vi hade besök i Särna, av både ÖB och viktiga politiker liksom MSBs ledning. Min uppfattning är att nu finns kunskapen om värdet av att samarbeta liksom av snabba beslut, säger Johan Szymanski.

Snabba och ofta annorlunda beslut tvingades att fattas. En brand inne på ett skjutfält kan inte hanteras som en vanlig skogsbrand.

- Där har alla äldre regementsstäders räddningstjänst en läxa att göra. Hur ser det ut till exempel på skjutfältet i Falun, säger Johan Szymanski.

Ett nytt grepp att släcka branden var att anlägga kontrollerade naturbränningar.

Ett mer kontroversiellt grepp var att fälla en bomb över en anlagd brand i ett test för att se om artillerield eller en bombmatta skulle fungera som en sista utväg. Då närmaste artilleri fanns i Boden blev valet en bomb från en JAS Gripen i testen.

Bombningen skedde för att kontrollera om en bomb verkligen skulle släcka en brand genom att strypa syretillförseln eller om bomben skulle medföra att andra bränder uppstod.

Bomben släpptes exakt över punkten och förloppet följdes från helikoptrar.

– Vi var helt eniga om att det här var ett nödvändigt test att göra, säger räddningschef Jan-Olov Olsson i Älvdalen, som var helt överens med räddningschef Johan Szymanski om värdet av testet och resultatet av den.

– Det fungerade och då visste vi att om vinden vände och tätorter hotades, då kunde vi lägga en matta av bomber för att få stopp på den. I det här läget var det ju en klar fördel att det brann inne på ett skjutfält.

I samband med att bomben fälldes utrymdes området under tre timmar, medan helikoptrar fortsatte att vattenbomba, bortsett från ett kortare uppehåll just under själva bombfällningen.

– Det här skedde i samband med avlösningen av personalen och spridningen påverkades inte av testen med bomben, säger Jan-Olov Olsson.

– Dagen innan hade vi en brandspridning på 410 hektar och dagen när bomben sprängdes så var spridningen bara 150 hektar, det visar våra kartor, säger Olsson och tillbakavisar uppgifter om att utrymningen av fältet påverkade spridningen och att elden även skulle ha hoppat utanför begränsningslinjerna.

Att bomba elden kunde vara ett alternativ när inget annat återstod menar han. Sedan är försvarets möjligheter att bistå en annan fråga. Nu vände aldrig vinden och bomber behövde inte användas.

– Lärdomar efter sommarens bränder är egentligen inte nya, de fanns och utreddes redan efter den stora branden i Västmanland. Det handlar om att myndigheter måste lita på de lokala brandbefälen initialt, samordning är värdefull när det brinner på flera platser. Då måste resurserna styras på bästa sätt, menar Johan Szymanski.

Branden släcktes, 380 personer var som mest involverade i släckningsarbetet, nio helikoptrar och fyra flygplan var som mest i luften. 3700 hektar skog brann upp. Under några sommarveckor var Särna i händelsernas centrum.