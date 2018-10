Fortsatt för få renkalvar – rovdjurstrycket oroar samebyn

Sveriges sydligaste sameby finns i Idre och norr om idrebyn Foskros finns ett modernt slakteri som samebyn driver. Där pågår nu årets renslakt.

– Det som är positivt är att efterfrågan på renkött är stor, betydligt större än vad tillgången är, säger Peter Andersson.

– Vi ser nu tyvärr att vi fortfarande har betydligt färre renkalvar än vad vi borde ha. Fortfarande pågår slakten och statistiken är inte klar, men trenden är att vi fortsätter förlora renkalvar.

– Det betyder att rovdjurstrycket och då främst av varg är fortsatt för stort, säger Peter.

Under sommaren har fyra olika vargar identifierats inne i renskötselområdet. Så sent som under helgen har en varg jagat renar vid Nipfjället.

– Tyvärr drabbar det antalet renkalvar och vi ser också vid slakten ett antal renar som har skador efter vargangrepp, fortsätter Peter.

– Det är till stor hjälp om allmänheten noterar skadade renar eller upptäcker spillning från främst varg, för rovdjurstrycket är ett stort problem för renskötseln.

Ett annat problem som samebyn möter är den ökade turistnäringen med olika aktiviteter inne i renskötselområdet.

Peter driver själv en sådan verksamhet, men det hela handlar om att undvika att störa renarna och främst då när kalvarna är små.

– Som ordförande i samebyn blir ju givetvis rovdjursfrågorna en återkommande arbetsuppgift, men annars fortsätter den nog som tidigare när Benny Jonsson var ordförande, säger Peter Andersson.