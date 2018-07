Hon blåstes på alla sparpengar – Polisens varning: ”Knappa aldrig in koden på uppmaning”

”Det här var mina besparingar som jag slitit för i alla år” skriver kvinnan i en anmälan. Hon bor i Älvdalens kommun.

I slutet av april blev hon uppringd av en man som presenterade sig med förnamn, och sa att han ringde från ett telekombolag. Han ansåg att hon betalade för hög teleavgift och ville hjälpa henne att fixa autogiro över telefonen med bank-ID.

För att kunna göra det bad mannen henne att trycka in koden till bank-ID, vilket hon gjorde, När kvinnan efter ett par dagar skulle kolla sina bankkonton upptäckte hon att totalt 188 000 kronor var borta - alla besparingar efter ett långt arbetsliv.

Nu har hon anmält har anmält en bank i Mora till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hon vill ha hjälp att spåra och få tillbaka pengarna. På banken i Mora har de enligt kvinnans anmälan gett beskedet att de inte kan hjälpa till, eftersom hon slagit koden själv.

– Det här är absolut ett problem, säger Isabelle Sköld Bull som är chef för dalapolisens bedrägerigrupp. Under ett par, tre månader har polisen fått in ett 15-tal anmälningar om just det här sättet att lura folk på pengar.

Det som händer är att någon ringer utger sig för att representera en bank, en butik eller en teleoperatör.

– Är det från en bank så är det oftast någon säkerhetsansvarig som påstår att man vill stoppa något bedrägeri som pågår kring den uppringdas konto. Och så ber man honom eller henne att knappa in sin kod, ofta flera gånger, berättar Isabelle Sköld Bull som inte vill gå in närmare på det tekniskt går till, det är dumt att tipsa.

Totalt har bedrägerigruppen cirka 400 anmälningar att beta av. Här är Isabelle Sköld Bulls bästa tips för att slippa bli bestulen.

– Var otroligt restriktiv med hur du använder bank-ID, bankdosa och koder. De är värdehandlingar. Använd dem aldrig på uppmaning.

– Ibland ringer ju faktiskt banker och telekombolag upp. Mot-ring för att vara på den säkra sidan - och inte på det nummer som du just blivit uppringd på.

