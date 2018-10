Årets spelare i Dalafyran – nu lämnar han moderklubben: "Känns som att det är dags"

► Han är Dalafyrans främste spelare i september: "Har tagit för mig mer"

I maj utsågs Emil Magnusson till månadens spelare av Mittmedia Sport Dalarna och Dalarnas fotbollförbund, med hjälp av de spelarbetyg som Dalafyrans sätter efter varje match.

Sedan dess har Vansbro AIK-målvakten inte blickat bakåt.

Han har som ende spelare tagit plats i samtliga månadselvo r, och i sammanställningen av årets spelare i den comebackande Kurreligan är Magnusson klart i topp – fem "kurrar" före Forssa BK:s lagkapten Rickard Andersson.

– Otroligt skoj! Det är ett kvitto på min prestation i år. Samtidigt är det de kraven jag har på mig själv och jag lägger nog ner mer tid på fotbollen än de flesta andra spelare i serien, säger Emil Magnusson.

– Sen är det klart att man som målvakt kan plocka många betygspoäng om man har att göra i matcherna. Men... jag skulle varje dag i veckan ha bytt den här utnämningen mot Avestas plats i kvalet.

Trots Emil Magnussons fina spel i målet och Vansbro AIK:s starka defensiv (bara seriesegrande Forssa släppte in färre mål) blev laget bara tabellfyra, sju poäng bakom tvåan Avesta AIK på kvalplats.

– Det är inte lätt att få till både bra anfalls- och försvarsspel. Vi är väldigt bra att försvara oss som lag, och det har förmodligen blivit kostsamt för offensiven. Sen har väl kanske de spelarna med bäst säsong bakom sig spelat i de bakre leden i Vaik.

2016 bröt en då 30-årig Emil Magnusson benet i en match. Men vad som kunde ha varit en karriärsdödande skada blev i stället en drivkraft.

– Jag har tripplat träningsdosen i år, och det är klart att det blir skillnad. Dessutom körde jag mental träning i sexton veckor inför serien. Det kanske låter fjantigt, men det är bland det häftigaste jag har gjort. Tidigare har jag behövt starta matcher bra för att få en bra känsla. I år har det inte behövts, säger Magnusson som menar att benbrottet blev ett uppvaknande.

– Det var en tung tid. Jag hade missat en match i hela min seniorkarriär innan skadan, så det tog hårt. Samtidigt ville jag inte avsluta karriären på ett sånt sätt, så det blev i slutändan en ganska bra grej. Jag är bättre nu än innan och ibland kan en motgång vara positiv i det längre perspektivet.

Frågan är hur lång Emil Magnussons karriär blir. Han fyller 33 i november, och aviserade på sociala medier att hemmamatchen mot Forssa "med största sannolikhet är min sista som spelare på Vanåvallen".

– Man ska aldrig säga aldrig, men som läget är nu så är det över för mig som spelare i Vansbro. Det känns som att det är dags att ta det steget efter femton år. Men det finns ju fler roller i en klubb än som spelare. Jag har många järn i elden, så just nu har jag inget svar på hur framtiden ser ut. Men jag spenderar mycket tid i Stockholm, så fortsätter jag spela blir det där. Gärna i en klubb högre upp i seriesystemet.

Går du i tränartankar den dagen du slutar spela?

– Absolut! Intresset för fotboll är alldeles för stort för att släppa det helt när handskarna åker upp på hyllan. Men när det blir får vi se.

Emil Magnusson testade på elitfotboll under höstsäsongen 2013 då han gjorde ett par matcher för Superettanjumbon Brage. Så sent som i vintras provtränade han med allsvenska Sirius. Frågan är om han återvänder till elitfotbollen när Dalafyran-kapitlet med Vansbro AIK är avslutat.

– De följande månaderna får utvisa vad det blir i framtiden. Många järn i elden, som sagt, men jag vet ingenting just nu.

Men säsongen 2018 har gett mersmak?

– Definitivt. Det har varit ett roligt år. Och sättet Mittmedia uppmärksammar serien på med längre reportage, livesända matcher och att ta ut månadens lag lyfter Dalafyran. Jag vet att den satsningen är uppskattad av klubbarna, och jag tror att bevakningen bidrar till att de större klubbarna i länet får upp ögonen för serien. Det finns en hel del fina spelare i Dalafyran som skulle kunna göra det bra på högre nivå.

KURRELIGANS TOPP 5 2018

1) Emil Magnusson, Vansbro AIK – 33 kurrar, 2) Rickard Andersson, Forssa BK – 28, 3) Jesper Gunderson, Nyhammars IF, David Lindow, Malungs IF – 22, 5) Joel Granberg, Dala-Järna IK, Simon Ingesson, Forssa BK, Amir Zilic, Korsnäs IF, Fernando Cortez Rodriguez, Ludvika FK, Robin Villman, Svärdsjö IF – samtliga 21.

MOTSTÅNDARTRÄNARNA OM EMIL MAGNUSSON

Emil har varit en av länets bästa målvakter under många år. Jag kan bara föreställa mig hur viktig han varit för Vansbro och fotbollen i Västerdalarna. Jag är säker på att det finns möjlighet för honom att göra en resa till i de högre serierna.

– Tobias Redhe, tränare i Forssa BK

Jag räknar Emil som en av Dalafyrans allra största profiler. Han är en gigant på många sätt, inte bara genom sin kraftfulla och fysiska uppenbarelse i centimeter och kilon. Han är också en utmärkt dirigent som styr försvarsspelet bakifrån med pondus och stor spelförståelse. När man sedan tittar på hans egenskaper såsom spänst, koordination, reaktionsförmåga och framförallt hans explosiva riktningsförändringar då förstår man vidden av hans storhet.

Jag har hört berättelser om militärbasen Fort Knox och att USA:s guldreserv förvaras där. Den militärbasen ska tydligen vara fullständigt ointaglig. Dom som berättar om detta har nog aldrig varit i Emils straffområde på Vanåvallen. Dalafyran blir en stor profil fattigare när han slutar.

– Jonas Candika, tränare i Slätta SK U