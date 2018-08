Bensin har läckt efter tankbilsbranden – Insatsledaren: "Indikationer på att det gått under vägbanan"

TV: "Vi har indikationer på att det gått under vägbanan" - hör insatsledaren berätta om arbetet på brandplatsen:

Det var strax innan klockan tre på natten som tankbilen av oklar anledning började brinna under färd. Föraren fick föras till sjukhus med lättare rökskador efter att ha försökt släcka branden, men kunde på fredagsmorgonen lämna sjukhuset.

Till en början försökte räddningstjänsten släcka branden, men spärrade sedan av ett område på cirka 400 meter på grund av den stora explosionsrisken. Vid klockan fem på morgonen var branden under kontroll och vid klockan sju släppte trafiken på växelvis förbi platsen.

Bensin har läckt från tankbilen ned i marken, och räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen ett bra tag till.

– Vi håller på och undersöker hur långt ned bensinen har läckt under vägbanan. Vi gräver upp och tittar hur mycket kontaminerad mark vi har, säger insatsledare Stefan Lundqvist vid 9.30-tiden.

– Vi måste även in under vägbanan och titta där tankbilen har stått, vi har indikationer på att det gått under vägbanan där. Vi vet inte hur långt det har spridits.

Det finns i nuläget ingen prognos för hur länge räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen men åtminstone i några timmar till.

Under morgonen har Avesta vatten och avfalls krisledning aktivt arbetat med att minimera påverkan av branden, som skedde vid Germundsbo vattenverk. Vattenverket har nu stängts ned och i stället förses Avesta i nuläget med vatten från kommunens andra vattenverk.