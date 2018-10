Boende lider på underbemannat gruppboende – "Det är själadödande"

På Torsgatan bor de "svåraste klientelet" som är beroende av mycket hjälp för att komma utanför hemmet på promenader och längre utflykter. Uttrycket kommer från Anneli Eriksson, som själv är god man tillika mamma till en av de boende.

– Problemet har funnits väldigt länge. Det har försämrats under de senaste tio år. Förut kunde de göra saker. Ta med någon och gå iväg, för det fanns personal för det. Nu sitter de framför TV:n hela dagarna, helt passiva.

Anneli beskriver en situation där de boende, som är mellan 43-51 år, till vardags visserligen arbetar fram till 15.30, men i stort sett under all övrig till sitter passiva framför TV:n. Under sommaren eskalerar denna passivitet då de inte har något arbete.

För att förtydliga lyfter hon fram antalet timmar som utgör semester. Då blir det 744 timmar och av dem dras 252 bort för sömn. Kvar blir 492 timmar och av dessa menar hon har bara 12 används för utflykter. De återstående 480 timmarna går åt till att "passivt glo på en tv-skärm", menar Anneli.

– Det är själadödande, säger Anneli.

Annelis och andra gode mäns kritik är inte på minsta sätt riktat mot personalen utan mot ansvariga på kommunen. Problemen beror, enligt dem helt och hållet på underbemanning.

Flera ur personal berättar gärna själva om hur det ligger till, även om det vill vara anonyma.

– Det är likadant varenda sommar. Det finns ingenting att göra. Vi kan inte gå ut med dem. Fyra av de boende sitter i rullstol och vi är två personal på dagarna. Det går inte, berättar en av dem.

– Vi har väldigt mycket administrativa uppgifter också och städning och matlagning. Det är mycket på kontoret. Så de boende kommer nästan jämt i sista hand.

För en utomstående kan det vara lätt att tänka sig att de boende ändå har det bra, då de kan äta sig mätta, har tak över huvudet och en säng att sova i. Men det är inte så enkelt menar personalen.

– Folk förstår ju inte. Alla tror ju oftast att våra boende är som i TV-programmet En annan del av Köping. Att de kan gå ut och göra saker själva eller med en kompis. Men det funkar inte så med våra boende. De kommer inte utanför dörren utan oss, säger en ur personalen.

Anneli Eriksson är den som gett mest uttryck för hur fel hon tycker att situationen har blivit. Hon har bland annat skrivit två insändare i tidningen och går så långt att hon påstår att ansvariga på kommunen ljuger.

Efter första insändaren, som bland annat innehöll kritik om underbemanning brist på utflykter, fick hon replik direkt från socialchefen och enhetschefen på kommunen. Dessa menade att förutom utflykter på sommaren så görs också längre resor på våren och hösten.

– Det är lögn, säger Anneli och får medhåll från personalen.

– Ja, jag fattar inte att de skriver så när det vet att det inte är sant, säger en av dem.

Även när de två cheferna hänvisar till sommarutflykter som faktiskt har ägt rum menar Anneli att de ger en skev och förskönad bild av verkligheten.

– Att de kunnat göra de utflykterna beror att någon har varit sjuk så, eller för att jag har tagit hem min, så att det har varit färre på boendet.

Nu vill både de gode männen och personalen att någonting ska hända för att förbättra situationen.

– Vi vill ha mera personal, mera pengar till den här gruppen, säger Anneli.

Personalen håller med. De vill först och främst ha tillbaka en tjänst som drogs in för ett antal år sen.

– Vi har bråkat om det i nästan tio år.

Anneli berättar försökt få till ett möte för att diskutera problemen med socialchefen och enhetschefen, där både gode män och personal deltar, men har inte fått gehör.

– Vi förvägras att ha ett möte tillsammans med personalen. När jag pratade med enhetschefen sa hon att hon hade ordnat ett möte, men bara med oss gode män.

När Socialchefen Ann-Christine Magnusson och enhetschefen Carina Schutzer tar del av kritiken ger de svar via mejl. När det gäller underbemanningen svarar de kort och gott "Det vi gör idag är att förstärka vid för utökat behov".

När det gäller den påstådda lögnen svarar de att resor gjordes "för ett par år sedan och finns det önskemål hos brukare genom god man att genomföra individanpassade resor framöver så tar vi med det i planeringen".

Sommarutflykterna kommenterar de kort att det under semesterperioderna "är svårt att sätta in extraförstärkning för utflykter då vikarier arbetar som semestervikarier".

När det gäller att separera gode män och personal när de ska ha ett möte är för att de anser att det är "viktigt att särskilja personalens arbetsmiljö och det uppdrag som god man har gentemot brukare". Och därför planerar de nu två separata möten för att diskutera uttalandena om underbemanning.