De fick andra halvmiljonen från Google-avverkningen: "Visar vilken bredd det finns i Horndal"

Redan i våras delades ungefär hälften av pengarna ut till föreningar i Horndal. Nu var det dags för den andra halvmiljonen att portioneras ut. Vilka som fick pengarna den här gången presenterades, liksom förra gången, på Horndals brukspark under torsdagseftermiddagen.

Den här gången tilldelades pengar till By Horndals PRO, Fornby Klint, Hede Bystygeförening, By Folkärna Pastorat, By Sockengille, Horndals IF, Folkare konstförening och Horndals Schackklubb.

– Det här visar vilken bredd på verksamheter det finns i Horndal, sa kommunalrådet Lars Isacsson (S) som var på plats och som också gjorde en relativ jämförelse kring hur mycket pengar det faktiskt rör sig om.

– Horndal har ju drygt 1000 invånare. Om en sån här satsning skulle göras för hela kommunen skulle det motsvara ungefär 23 miljoner kronor.

Förutom bredden på verksamheterna var det också en stor variation på vad det äskades pengar för. By Horndals PRO:s, som får 54 000 kronor, ska använda sina pengar till inköp av nya stolar och en ny tv till sin lokal. Fornby Klint ska använda 35 000 kronor för utbyggnad och köksrenovering. Hede Bystygeföringen får 85 000 kronor och ska använda dessa till nya bryggor och ett nytt golv i bystugan.

By Folkärna pastorat får inte mindre än 110 000 kronor för att sätta upp en musikteater i Horndal med många medverkande, framför allt ungdomar från Horndal. Ambitionen är att flera grupper ska samverka och att "Horndalsborna ska få känna en stolthet över att man från detta lilla samhälle kan producera en riktig musikteater".

Mest pengar, 150 000 kronor, får Horndals IF. Detta får de för att köpa in en traktor för att bättre sköta om ishockeyplanen i Horndal när det snöar. Utöver detta får föreningen 8450 kronor för inköp av en ljudanläggning för att kunna starta upp utomhusgymnastik under sommarhalvåret.

Med löfte om ett extraordinärt nationaldagsfirande nästa år får By Sockengille drygt 32 000 kronor. Anledningen är att nationaldagsfirandet i Horndal firar 50-årsjubileum och vill storsatsa.

Folkare konstförening får knappt 14 880 kronor för att kunna hålla så kallade "pop-up-shows", det vill säga korta utställningar över en dag med inbjudna konstnärer.

13 000 kronor tilldelas Horndals Schackklubb för inköp av material såsom klockor, böcker och demobräde, för att underlätta verksamheten då man nu bedriver verksamhet i skolor.