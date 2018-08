De vill se en satsning på By skola – "Det är bättre att ha skolan kvar än Ica"

Med fasa konstaterar Inger M Eriksson (C) och Ulf Berg (M) Avesta kommun är i bottenskiktet bland landets kommuner i Lärarförbundets undersökning. Nu vill de att kommunen satsar på en speciallärare och en egen rektor för By skola.

– By skola är bland det viktigaste vi har, säger Inger M Eriksson.