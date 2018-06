Energianvändningen i fastigheter minskar i Avesta – närmar sig genomsnittet i landet

– Genom att se över helheten i en fastighets energisystem går det att minska energiförbrukningen med runt 40 procent. Om Sverige ska nå vårt klimat- och miljöåtaganden måste vi utnyttja den här möjligheten att minska energiförbrukningen, säger Mats Bjelkevik, vd för Indoor Energy, i ett pressmeddelande.

Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använder per invånare.

Det bygger på förbrukningen i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet samt kontor, butiker och hotell. Men energiförbrukningen inom industri eller transportsektor ingår inte.

Avesta har en energiförbrukning på 15 MWh per invånare, snittet i landet är 13,6 MWh. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Malung-Sälen har den högsta energiförbrukning i landet med 31,1 MWh per invånare, medan Nynäshamn har lägst förbrukning med 3,9 MWh per invånare.

– Skillnaderna beror delvis på olikheter i klimatet och vilken typ av näringsliv som finns där. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna, säger Peter Arvidsson, vd för Ömangruppen.