Gängmisshandeln i Krylbo omrubricerat till rån – två unga män anhållna

Under fredagskvällen uppsökte två unga män akutmottagningen på Avesta lasarett. De båda männen, som klagade över bland annat huvudvärk, uppgav att de blivit misshandlande av ett gäng på fyra personer i Krylbo tidigare under samma kväll. Under natten mot lördagen greps två män unga män i centrala Avesta för brottet.

I förhör, som hölls under helgen med målsägarna, framkom sådana uppgifter att rubriceringen ändrades från misshandel till rån.

På polisens hemsida går det att läsa att männen ska uppgett att de blivit "påflugna" och misshandlade av fyra killar som i samband med misshandeln stulit några tillhörigheter från målsägarna. Bland annat deras kepsar och den enes byxor.

Nu kan polisen berätta att de båda unga männen som greps under fredagsnatten blivit anhållna.

– Jag kan se nu att det skett en anhållan, mer än så går inte att säga i nuläget. Nu kommer personerna att höras ytterligare, sen får vi se hur det utvecklar sig, säger Lisa Lindberg, förundersökningsledaren vid Avestapolisen.

Lisa Lindberg berättar att hon ännu inte hunnit sätta sig in i ärendet, då polisens jouravdelning handlagt det under helgen.

Hon uppger dock att det skett ännu en misshandel i kommunen under helgen. Denna ska ha ägt rum på en krog i centrala Avesta. Men enligt Lindberg var den senare inte lika spektakulär som den förra.

– Den var lite mer av den vanliga typen när det druckits lite för mycket alkohol.