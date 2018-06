Kriminalvården talade samhällstjänst på idrottsfrukost – "Många föreningar är glada att det finns"

Det var under den så kallade idrottsfrukosten under tisdagsmorgonen som Kriminalvården bjudits in för att berätta om hur samhällstjänst fungerar för personer som har dömts för brott.

Lisa Gustafsson som är frivårdsinspektör på Frivården Borlänge, som täcker hela Dalarna, lyfte fram fördelarna med att dessa personer får göra sin samhällstjänst hos föreningar som kan tänkas behöva ett handtag.

– Vi har sett att många föreningar är glada över att det här finns. Och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vilka arbetsuppgifter som kan komma i fråga. Vi har många som är snickare, målare och allmänt kunniga i parkskötsel. De kan hjälpa till att krita planer och stå i kiosken på matcher. Vi har haft dansföreningar som fått hjälp av en dansant karl för att det brukar vara överskott på tjejer. Fotbollsföreningar har fått hjälp med att tvätta kläder, sköta kansliuppgifter, affischera till matcher och springa linjedomare.

I myllret av möjliga hjälpinsatser som kan ges av personer dömda till samhällstjänst ligger ändå frågan och lurar huruvida dessa brottsdömda individer är att lita på. Lisa gör en distinktion mellan grova brottslingar, som döms till rena fängelsestraff, och personer som döms för mildare brott och kan välja mellan ett kort fängelsestraff eller samhällstjänst.

– För att få den här chansen ska man vara en ganska så skötsam person. För det är en chans att få jobba av sitt straff istället för att sitta inlåst eller betala pengar i böter. Vanliga brott bland de som döms till samhällstjänst är till exempel enklare misshandel, eller rattfylleri, eller oaktsamhetsbrott som att somna vid ratten. Oftast är det ingen dålig person. Det är ofta helt vanliga personer med helt vanliga yrkeskunskaper och är ganska måna om sig att göra rätt för sig. De mår dåligt över vad de har gjort och vill betala tillbaka.

Nyfikna frågor ställdes av föreningsrepresentanterna, bland annat kring hur de kan hitta rätt person bland de omkring 150-200 personerna som är tillgängliga för samhällstjänst på ett år. Lisa Gustafsson svarade att det sker genom en relativt okomplicerad matchning utifrån föreningens behov.

Lisas kollega Karolina Gustafsson fyllde då i och berättade om lyckade matchningar.

– Många av de som gjort samhällstjänst har fortsatt vara aktiva i föreningarna även efter att de är färdiga med sin samhällstjänst.