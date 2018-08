Krisledningen avvecklas efter tankbilsbranden – vattenverket startas upp igen

Avesta kommun skriver i ett pressmeddelande att huvuddelen av de ytliga jordmassor som varit berörda av olyckan hade forslats bort på fredagseftermiddagen men att schaktning i själva vägen återstår.

"Återställning av vägen kommer PEAB att göra klart under måndagen. Markprover på schaktbotten tas under fredagen för extra analys. Vattenverket kommer åter startas upp under fredagen", skriver Avesta kommun i pressmeddelandet.

En tankbil blev under natten mot fredag övertänd på riksväg 70 utanför Avesta. Det blev ett dramatiskt brandförlopp där räddningstjänsten fick lov att spärra av ett område på 400 meter på grund av explosionsrisken. Föraren försökte släcka branden och fördes till sjukhus efter att ha andats in rök.

Tankbilsbranden i Avesta kommun skedde inom vattenskyddsområdet för Germundsbo vattenverk, som stängdes ner.

Bensin läckte ut efter tankbilsbranden och enligt insatsledaren fanns det indikationer på att bensinen läckt ut under vägbanan.

Däckrester hittades cirka 100 meter från tankbilen, vilket tyder på att det skedde en däckexplosion som sedan följdes av en brand.

Erik Egardt, brandingenjör på MSB, har berättat att det är väldigt ovanligt med explosioner med tankbilar.