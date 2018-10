Phone House öppnar i gallerian – "Butiken är jäkligt bra och välfylld"

På ena sidan en byggarbetsplats, på andra ett myllrande Wayne's Coffee. I mitten av gallerian har nu en ny butik trängt sig in. Elgiganten Phone House har gjort plats för tre anställda och en butik fylld till brädden med mobiler och diverse tillbehör.

– Butiken är jäkligt bra och välfylld. Vi kommer försöka ha grejer hemma till alla modeller, så gott det går, säger butiksansvarige Mikael Hellgren som de senaste dryga två åren jobbat på Elgiganten vid Dalahästen.

Phone House-butiken öppnade för första gången upp vid 10-snåret under torsdagsförmiddagen och då hade redan ett femtiotal personer samlats utanför. När tidningen gör ett besök strax efter 13 har redan ett hundratal personer gått in och ut under den lysande butiksskylten.

– Det har varit bra flöde, som förväntat. Det brukar alltid vara bra tryck vid nyöppningar, både de som är nyfikna och de som vill fynda kommer.

Mikael Hellgren säger att han inte tror att intresset för butiken inte kommer ta abrupt slut när invigningsdagen är till ända.

– Tanken med den här butiken är att det ska vara något annat än de telefonförsäljare som funnits på stan förut. Ingen har nog haft så här mycket grejer och tillbehör.

Mikael Hellgren tror att Elgiganten Phone House har det som krävs för att bli långvariga i gallerian.

– Dels är Elgiganten ett starkt varumärke och dels blir utbudet väldigt viktigt, vi måste ha det alla vill ha och behöver. Alla ska kunna hitta nånting.

– Sen blir det upp till personalen att hjälpa varje kund på bästa sätt.