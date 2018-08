Tankbil övertändes på riksväg 70 norr om Avesta – "Hög explosionsrisk"

En tankbil började under natten brinna på riksväg 70 i höjd med Grönvallen norr om Avesta och brandförloppet gick fort. Föraren försökte släcka branden och fördes till sjukhus efter att ha andats in rök.

Vägen var under natten avstängd och räddningstjänsten upprättade ett säkerhetsavstånd då explosionsrisken var stor.