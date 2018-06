Betyg: Masarna-Dackarna – en förare helt underkänd

Betygsskalan: 6: Utmärkt, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Dålig.

Antonio Lindbäck - 2 poäng på fyra heat

Ytterligare en dålig kväll för toppföraren. Haft det svårt hela säsongen, och det är oklart varför. Ikväll var han en av hemmalagets sämsta, något som inte får hända med tanke på Masarnas situation.

Betyg: 1

Kim Nilsson - 7 poäng på fem heat

Jämfört med tidigare mötet med Dackarna så höjde Nilsson sig och det gav resultat. Inte mest framstående i laget, men gjorde ändå jobbet och tog dem poäng han skulle. Godkänd.

Betyg: 3

Tai Woffinden - 10 poäng på fem heat

Vilken form han är i, britten. Det är synd att resten av Masarna inte är lika heta, för då hade läget varit annorlunda för dala-klubben. 12 poäng förra matchen, och nu tio. Lägg till ett tangerat banrekord så förstår ni att Woffinden är het nu.

Betyg: 5

Linus Sundström - 10 poäng på fem heat

Lagkaptenen har precis som resten av laget varit under isen i inledningen, men under tisdagskvällen gav han hopp om en eventuell vändning. Körde oerhört bra och var stabil i alla heat under kvällen. Fick också extraheaten med Woffinden.

Betyg: 5

Przemyslaw Pawlicki – 7 poäng på fem heat

Nej, den här matchen var inte lika stark som tidigare för polacken. Han är en av de som har varit stabil under inledningen, men Masarna har inte råd med att han "bara" tar sju poäng i den formen laget befinner sig i. Godkänd, men inte mer.

Betyg: 3

Adrian Cyfer - 4 poäng på tre heat

Cyfer var bäste reserv med en trea i första heatet. Imponerande inledning av honom. Fortsätter han så är det klart stabilt för en reservförare.

Betyg: 3

Emil Millberg - 1 poäng på tre heat

Unge Millberg stod för en blygsam etta i första heatet, för att sedan nollas i de kvarstående. Inte den som ska leverera i första taget, men borde ändå kunna kräva lite mer av 19-åringen.

Betyg: 1

Lagledarna Stefan Bäckström och Andreas Sundin – 41 poäng på 15 heat

Det gick bättre under tisdagen än första matchen mot Dackarna. Körde på med samma lag under kvällen, och valde till synes rätt förare i slutheaten i Sundström och Woffinden som var hetast för dagen. Antonio Lindbäck måste höja sig, plus att Emil Millberg måste börja plocka lite poäng.

Betyg: 3