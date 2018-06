[+] BILDEXTRA - Midsommarrocken med myggjagare firade 25 år med favorit i repris

Ännu ett rock’n’roll- och rockabillyevenemang av hög klass med hela åtta band och två discjockeys. Dessutom på en plats mitt inne i skogen, också känd för knott och mygg.

På plats fanns dock en ”mygg och knottreduceringsmaskin” för ett stort område, tillsammans med myggjagarna på fötterna, vilka gjorde att insektssurret dämpades och musiken fick flöda.

– Det stora dragplåstret i år var James Intveld & The Honky Tonk Palominos, från USA. Han var här även 2011 och spelade. Till årets evenemang hörde han av sig själv och ville komma, säger Ulf Torstensson.

De lokala banden Eddie and The Flatheads och Crossroads fick den äran att spela före kvällens huvudattraktion.

Vid midnatt under lördagsnatten drog James Intveld & The Honky Tonk Palominos igång med låtar som Modern Don Juan, Crying over You, Standing on a rock och Cry Baby, till publikens jubel och dans.

– Jag har varit här flera gånger och trivs förträffligt med alla trevliga människor, bra arrangemang och inte minst musiken som går så bra att dansa till, sa Evelina Heed från Älvdalen och kramade gamla rocklegenden Ryno Erikols från Ryno Rockers, som också fanns på plats för att uppleva musiken.

Entusiasterna kom till Lenåsens camping redan under torsdagen och lämnade under söndagen. Musik, förtäring och försäljning var det som gällde. Dessutom många fina gamla amerikanare (bilar) att titta på.

– Mycket bra band och ett toppevenemang, tyckte även Diana Pook från Leksand, som fanns intill scenen hela tiden för att fotografera, lyssna och dansa.