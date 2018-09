Blåsigt i länet under torsdagen – meteorologen: "Kan bli kraftiga byvindar"

SMHI har på torsdagen utfärdat en klass 2-varning för att en storm är på väg mot Västsverige. Det kommer även att blåsa i Dalarna under dagen.

– Just nu har det uppmätts drivvindar på 15 meter per sekund i Malung. Det är även blåsigt i angränsande län, som i Sveg och i Gävleborg, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca, vid klockan 11 på torsdagsförmiddagen.

Under eftermiddagen och kvällen väntas vindarna tillta i styrka i Dalarna.

– Det är ganska jämnt fördelat över länet, inga stora skillnader. Nu på förmiddagen har vi måttlig till frisk vind, 7-9 meter per sekund i hela länet. Sedan är byvindarna kraftigare och de ser ut att kunna bli hårda, säkert uppemot 20 meter per sekund i eftermiddag. Det kommer nog att blåsa ner ett och annat träd, säger Ian Engblom.

Hur ser det ut i Dalarna inför helgen?

– För Dalarnas del blir det faktiskt blåsigare i dag (torsdag) än under fredagen. På fredagen ska det bli väldigt blåsigt i hela landet, men det blir lindrigare i Dalarna. Seda verkar det bli blåsigt på nytt under natten mot lördag och så lindrigare vindar på nytt under söndagen, säger Ian Engblom.