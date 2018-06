2047 Science Center är bäst på interaktion med samhällsaktörer: "Vi jobbar rätt"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

I dag finns det sammanlagt 19 Science Centers i Sverige. Varje år gör Skolverket en utvärdering av verksamheterna. I kategorin ”Interaktion med omgivande samhällsaktörer” fick 2047 Science Center (tidigare Framtidsmuseet) i Borlänge för första gången högsta betyg och var därmed bäst i landet. Med samhällsaktörer menas skola, akademi och näringsliv.

- Det är resultatet av ett målmedvetet och strategiskt arbete, säger vd Tobias Mårtensson i ett pressmeddelande.

Under de senaste åren har verksamheten utvecklats. Omsättningen har tredubblats och antalet elever som utbildas har ökat från 9 000 per år till 25 000 per år.

– För att lyckas med den snabba och stora expansionen så har våra omvärldskontakter varit helt nödvändiga, säger Tobias Mårtensson.

