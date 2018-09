370 långtidsarbetslösa fick jobb - nu vill kommunen förenkla utbildningsvägarna

Han har socionomutbildning från Syrien och är en av dem som fått arbete inom Borlänge kommun. Samtidigt studerar han svenska, engelska och samhällskunskap på gymnasienivå för att få behörighet till högskolans socionomutbildning.

Hälften av deltagarna i Dubbelt upp har fått arbete inom privata näringslivet vilket var ett villkor i satsningen. Den startade för ett år sedan.

– Vi såg att långtidsarbetslösheten bara ökade och utmanade företagen-om ni letar efter arbetskraft bland långtidsarbetslösa så gör Borlänge kommun det också, sa Angelica Ekholm, kommunens näringslivschef, när Dubbelt upp avslutades.

Nu ska vi gå vidare, diskutera med företagen och sänka trösklarna för de som står utan jobb.

Arbetslösheten har minskat med tio procent bland de som varit arbetslösa ett år i Borlänge, summerade kommunalrådet Jan Bohman (S).

– Det har gått fantastiskt bra. Människor som varit utan jobb ett halvår har fått anställning på avtalsenliga villkor. Nu ska vi gå vidare, diskutera med företagen och sänka trösklarna för de som står utan jobb.

Borlänge kommun vill göra utbildningsvägarna till olika bristyrken kortare och enklare.

Trots att många står utanför arbetsmarknaden så saknar flera branscher personal. Maserfrakt är ett av de företag som har akut behov av att anställa och som presenterade sig vid avslutningen.

– Det vi behöver är ny personal. Många av våra förare och maskinskötare är 55-60 år. Det har gått förut, men nu är det här största stoppet. Bilar och maskiner finns, men någon måste sitta vid ratten, sa Arne Helmersson, vd vid Maserfrakt då Dubbelt upp avslutades.

Martin Johansson har hand om rekryteringen till Maserfrakt.

– Transportsverige står inför ett stort skifte. Vi behöver ha 20-30 chaufförer inom anläggning. Maskiner står still och jag har fyra livsmedelsekipage som står still. Ni är mer än välkomna in i den här branschen.

För jobben krävs lastbilskörkort, körkort för tungt släp och för livsmedelstransporter även körkort för farligt gods.

– Det är ganska höga krav. Men om kommunen kan hjälpa till så ser jag inga som helst hinder, säger Martin Johansson.