71-åriga Borlängebon Ann-Cecilia provsjunger för amerikanska Talang: "Man har inte så många år kvar"

I våras tävlade Ann-Cecilia Thenander i TV4:s "Talang" där hon framförde Taylor Swifts "Shake it off". Hon fick ja från juryn men gick ändå inte vidare till semifinalen då.

Men Ann-Cecilia har inte låtit det nedslå henne. Istället ska hon nu åka till New York den 3 november för att provsjunga i den amerikanska versionen av programmet, "America's Got Talent", som hon sökt in till.

- Jag ska sjunga a cappella för juryn. Sedan får jag väl se om det blir godkänt så att jag går vidare. Jag tar en sak i taget, det är spännande bara att komma framför en jury, säger Ann-Cecilia.

Hon kommer att flyga till New York dagen innan och sedan tillbaka igen till Sverige tisdagen efter. Resan har hon finansierat genom resepengar hon önskade sig till 70-årspresent.

- Jag åker dit, sjunger och åker hem igen. Resan är betald så nu är det bara att vänta in dagen jag ska flyga dit. Jag får gå runt och sjunga i hemmet tills dess. Det blir en trevlig semesterresa med lite spänning i.

Kommer det att vara nervöst att sjunga inför den amerikanska Talang-juryn?

- Ja, det är klart att det kommer sånt, det är väl självklart. Men jag är trygg i att göra min grej, går det bra så är det kanon annars är det bara att åka hem.

Vad har du för förhoppningar?

- Det är väl att man ska gå vidare självklart. Det vore kul om man kunde vinna, jag har aldrig vunnit någonting jag varit med i. Man måste skynda sig nu, man har inte så många år kvar.

