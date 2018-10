Årets Fredspristagare besökte Borlänge – kidnappades och hölls som sexslav hos IS

Nadia Murad är yazidier och delar årets fredspris med läkaren Denis Mukwege. I mars 2016 besökte hon Borlänge och Soltorgsgymnasiet för att berätta om sin tid som sexslav hos terrorgruppen IS och om flykten från sin hemby Shingal, nära Mosul i norra Irak.

Under IS terrorstyre mördades sex av hennes bröder och även hennes mor. Hon kidnappades sedan av IS tillsammans med 1000-tals andra flickor och kvinnor.

– De delade ut oss som presenter mellan varandra, sa hon om förövarna när tidningen träffade henne i mars 2016.

TV-REPRIS: Nadia Murad var sexslav hos Islamiska staten

Murad flydde undan terrorn och reste senare världen över för att berätta om sina upplevelser. Hon har talat i FN:s säkerhetsråd, hon har besökt Grekland och Egypten Norge och i Sverige mötte hon utrikesminister Margot Wallström.

En kampanj för stöd till Nadia Muad Yazda grundades i USA och en grupp som stödjer henne här i Sverige fanns med på podiet i Soltorgsgymnasiet och en liknande grupp kommer också att startas i Sverige.