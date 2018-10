Både kungen och Efva Attling inspireras av Hampus från Borlänge: "Nu börjar det hända saker"

TV ► Hemma hos konstnären Michael Artz i Borlänge

Michael Artz är konstnärsnamnet för Hampus Sjöberg från Borlänge. Sedan han gick ut gymnasiet på Forssaklacksskolan i Kvarnsveden och Risbergska gymnasiets estetiska program i Örebro för tre år sedan har han fått flera utmärkelser för sitt unga konstnärskap och entreprenörskap. Han har blivit utvald till en av Sveriges främsta unga entreprenörer och för två år sedan fick han Borlänge kommuns kulturstipendium. Idag jobbar Hampus också med Ung Företagsamhet i Dalarna.

– Jag tar min längtan på allvar och vet vad jag brinner för. Sedan några år tillbaka satsar jag allt på min kreativa frihet. Jag försöker tänka positivt. Jag umgås med vänliga människor och går emot jantelagar och begränsningar. Jag försöker tro på min själv, bara det är ett heltidsjobb, säger Hampus Sjöberg.

Men varför kontaktade Efva Attling dig?

– För att hon blivit inspirerad av mitt jobb, min konst och min person. Hon frågade helt enkelt om jag ville vara med som inspiratör i hennes senaste smyckeskollektion som började lanseras igår.

Är ni vänner sedan tidigare?

– Vi har mötts några gånger, bland annat i februari i Stockholm på Elle-galan. Jag har också kontaktat henne via sociala medier och besökt hennes butik. Jag kan inte säga att vi är vänner direkt, men hon vet vad jag jobbar med och brinner för. Jag tror hon ser att jag vill leva mitt liv lika mycket som hon lever sitt. Kanske är vi lite lika i vår strävan.

Vad är din roll i kollektionen?

– Det är vanligt att en kollektion har ansikten eller personer som man ska identifiera sig med. Just den här kollektionen har också ett tydligt budskap: "Don´t judge if you haven´t walked my path". Det är lätt att känna igen sig i det budskapet. Jag gör det. Det tror jag många andra också kan göra.

Du måste ha blivit paff när hon ringde?

– Jag tänkte att; Nu äntligen börjar det hända saker (skratt). Jag blev förstås oerhört hedrad. Efva Attling är en stor förebild.

I somras åkte Hampus Sjöberg ner till Stockholm för att träffa Attling. Då togs den bild av honom som ingår i kollektionen. Sångerskan Eva Dahlgren var fotograf vid det tillfället.

– Jag valde Hampus för att han är en positiv och kreativ person med en annorlunda historia. Mitt budskap är att alla har en brokig bakgrund och att vi inte är ensamma, säger Efva Attling.

Hampus har en medfödd hörselskada och bär hörapparat.

– Jag har smyckat mina hörapparater med pärlor. Nu är de förvandlade till något vackert och starkt. Det har jag fått mycket positiv uppmärksamhet för.

Studerar man Attlings örhänge i kollektionen kan man kanske ana en viss influens från Hampus glittrande öronsmycke.

Tar din egen karriär ytterligare fart nu?

– Ja, det händer saker slag i slag. För bara några dagar sedan fick jag reda på att jag blivit antagen, som en av trettio av flera tusen unga sökande, till kursen "Ungt ledarskap" av Konungens stiftelse. Det är knappt så man tror det är sant, säger Hampus Sjöberg alias Michael Artz från Borlänge.