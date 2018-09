Borlängeaktuella artisten Judith Owen om svenskar: "Ni förstår mörkret"

Alla svenskar är nog inte bekanta med den brittiska artisten Judith Owen. Men om vi säger att hon är tillsammans med Ned Flanders i "The Simpsons" - ringer det en klocka? 14 september lanserar hon sin coverplatta "Rediscovered" och 28 september kommer hon till Maximteatern i Borlänge.

Huvudfokus under Judith Owens karriär har varit på Storbritannien, där hon föddes i London, med walesiskt påbrå, samt USA, varifrån hon ringer upp från hemmet i Santa Monica, Kalifornien, sju på morgonen. Snart väntar hennes första Sverigeturné då Maximteatern i Borlänge får besök 28 september. Tidigare har hon spelat i Stockholm och Malmö endast, men det med gott resultat. Hon hänvisar till att svenskarna förstår hennes melankoli, eftersom det är så kallt och mörkt här.

– Det där är verkligen en "Swedish thing". Ni förstår mörkret. Och jag älskar att vara i ett rum där folk förstår mig. Den svenska publiken hittills har varit både respektfull och tyst i början av spelningen, för att sedan utvecklas till högljudd, känslosam och kärleksfull.

Musikvideo till "Hot Stuff" från Judith Owens aktuella album "Rediscovered"

Om Judith inte är så känd i Sverige är hennes make Harry Shearer det. Han gör rösten till den töntige Ned Flanders i tecknade serien "The Simpsons", där även Judith gästat ett avsnitt. Därtill spelar han basisten Derek Smalls i den legendariska hårdrocksparodin "This is Spinal Tap". Det var också återföreningen av det fiktiva bandet 1992 som gjorde att Judith träffade den 26 år äldre Harry och att de gifte sig ett år därefter.

– Det var två saker som gjorde oss perfekta tillsammans: kärleken till musik och skratt. Det som får världen att gå runt. Vad många dock inte förstår är att han är en grym basist på riktigt också. Han kom med ett nytt album i år som Derek Smalls där stjärngitarrister som Steve Vai och Joe Satriani deltar.

En klassisk scen från "This is Spinal Tap" med Judith Owens make:

2003 utkom Judith Owen med en cover på "Black Hole Sun" av Soundgarden och fick fin respons från sångaren Chris Cornell. Han tog som bekant livet av sig i fjol och därmed blir nyinspelningen av samma låt en smula kuslig.

– Första gången jag hörde den visste jag att det var den bästa låt som skrivits om depression, vilket jag också gått i genom. Det är hjärtekrossande att han inte klarade sig hela vägen.

Sången finns med på det renodlade coveralbumet som Judith Owen släpper 14 september: "Rediscovered". I Sverige ges det ut av jazz-etiketten Do Music Records och det blir även Sverige som kommer få höra plattan live först. Här samsas versioner av Drake, Ed Sheeran, Joni Mitchell, Deep Purple, Donna Summer. Kort sagt: en salig blandning stöpta i Judiths crossover-stil. Gemensamt för spåren är att de berört Judith djupt.

Undertecknad har nog aldrig intervjuat en artist som verkar så peppad på att komma ut på vägarna. Judith Owen låter genuint passionerad när hon upprepar att hon söker en stark "connection" till publiken. Det ska kännas som att vara i hennes vardagsrum.

– Njutningen med detta många gånger oglamourösa jobb är att stå på scen. Liveshowen är det absolut viktigaste för mig.

Vi läser upp de svenska orter Judith Owen ska till och det visar sig föga oväntat att hon har noll koll på dessa. Hon utlovar dock en cover på en svensk låt exklusivt för Sverigepubliken.

ABBA?

– Jag kommer inte avslöja något, men om jag säger att det första jag gjorde sist jag var i Stockholm var att springa till ABBA-museet så....

...

Judith Owen

Maximteatern, Borlänge

Fredag 28 september, 20.00.

Hon har med sig gästmusikerna Gabriella Swallow på cello och Pedro Seguendo på slagverk. Kanske kan även maken Harry Shearer dyka upp, säger hon.