Borlängebon Michelle har 148 000 följare på Instagram: "Folk kommer alltid att hata"

Genom sitt intresse för träning och medverkan i dokusåpan "Ex on the beach" så fick 27-åriga Borlängebon Michelle Svendsen hundratusentals följare på Instagram. Själv försöker hon visa att hon inte skiljer sig från andra bara för att hon är populär i sociala medier.

- Mitt syfte med hela grejen att jag ska visa att jag inte är bättre än någon, eller sämre än någon, bara för att jag håller på med sådana här saker, säger Michelle.