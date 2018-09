Katastrof i Borlängebon Maximilians audition i Idol: "Underleverans på alla fronter"

När Falutjejen Alice Wiklander fick åka hem från Idols slutaudition på tisdagen stod Dalarnas hopp till Borlängekillen Maximilian Bergstrand som skulle imponera juryn på onsdagen.

Men det gick inget vidare. I gruppmomentet fick han sjunga Trachy Chapmans "Fast car" och gjorde den en aning okonventionellt.

- Inte en enda ton som var från originallåten, sa juryns Anders Bagge.

- Jag trodde att vi hade fått den tillskriven oss, jag visste inte att det var en riktig låt, så jag gjorde min touch på det, sa Maximilian.

Även de andra i gruppen misslyckades med att leverera.

- Vad händer här egentligen? Det var underleverans på alla fronter, sa juryns Nikki Amini.

Men några i gruppen, däribland Maximilian, får en andra chans. Men grupparbetet går inget vidare.

- Jag känner inte att det går bra just nu och då blir jag stressad, säger han till kamerorna innan de ska gå upp inför juryn en andra gång.

► Se när Maximilian sjunger inför Idoljuryn på sin första audition i Karlstad:

De framför "I want it that way" med Backstreet Boys. Men även denna gång utan att imponera juryn.

- Det var som att se femåringar slå upp ett campingtält, sa jurymedlemmen Alexander Kronlund.

Om Maximilian får stannar kvar efter Idols slutaudition avslöjas i nästa veckas program.

