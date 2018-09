Maximilian från Borlänge gick vidare i Idol

Under TV4:s Idols kvalvecka som nu pågår ska 21 deltagare bli tolv. Varje deltagare får under en direktsändning framför en låt var och sedan är det upp till tittarna att bestämma vilka som går vidare till fredagsfinalerna.

Maximilian Bergstrand från Borlänge var en av dem som tagit sig vidare till Idols kvalvecka. I onsdagskvällens avsnitt valde han att framföra låten "The kids are alright" med The Who.

– Jag vill visa att man kan komma långt om man tror på sig själv, sa Maximilian Bergstrand efter sitt framträdande.

Och det gick hela vägen för Maximilian, som gick vidare till fredagens kvalfinal.

► Se när Maximilian sjunger inför Idoljuryn på sin första audition i Karlstad: