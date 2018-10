Under den andra fredagsfinalen av årets upplaga av Idol sjöng Maximilian Bergstrand The Whos låt "My generation".

Men hans uppträdande delade Idol-juryn.

– Du måste våga förlora fotfästet en liten stund och våga prova något nytt. Jag vill se något mera, sade Anders Bagge i TV4:s sändning.

Nikki Amini höll dock inte med.

– Maximilian är solklar som artist, sade hon.

Trots det valde tittarna att rösta Maximilian vidare och han får därmed fortsätta sin medverkan i tävlingen.