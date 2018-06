Nybildad blåsorkester besöker Italien

Uppemot 50 Borlängebördiga musiker bidrar under hela nästa vecka till att blåsa liv i den italienska turist- och badorten Lido di Jesolo, nära Venedig. Det är dags för anrika Svenska blåsmusikfestivalen – som i år blir den sista. Och till denna skickar Borlänge skolors musikkår, BSM, ett specialkomponerat och mer seniort gäng än tidigare: BSM All Star Band.

– Det blir parader och konserter sent på kvällarna, säger Tomas Hellström, dirigent för Borlänge skolors musikkår.